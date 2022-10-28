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کد مطلب 5618764
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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱

لحظه ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به حرم شاهچراغ و دستگیری

لحظه ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به حرم شاهچراغ و دستگیری

در این فیلم ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به حرم شاهچراغ و لحظه دستگیری تروریست مسلح را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      15 2
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      خدا قوت . باید در چنین مکان هایی حداقل 12 نفر در دو گروه 6 نفری و در دو نقطه درست استقرار داشته باشند . لباس نظامی مخصوص و مسلح به گاز فلفل و اسلحه یوزی زبده و ورزیده و آماده . اینکار موجب آرامش خواهد شد
    • محمد IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      15 4
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      درود به شرف محافظان امنیت کشور. با شرفترین انسان ها همین عزیزان هستن که جونشون رو گذاشتن کف دستشون برای امنیت مردم و کشور.
    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 1
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      ادم نمیدونه چی بگه ساعت ۵و ۴۲ دقیقه طرف شروع به تیراندازی میکنه ساعت ۶و۱۵ دقیقه مامورها تازه میان بعد میگن واکنش سریع
      • محمد IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        2 1
        خب جواب این دروغو این فردو بدم اولا بدونین در ضلع شمالی دو خیابان بالاتر حرم 10 دقیقه قبل از این اتفاق اغتشاش درست کردن که سر نیروها گرم شه و همزمان یک بمب هم در یکی خیابان های پرتردد شیراز کارگذاشته شد که خداروشکر خنثی شد بعد این فرد حمله کرد که یک دقیقه بیست ثانیه دقیق طول کشید تا خودشونو برسونن
    • اتتثتتقتقتقاهفخق۷۷۷۷۷د IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
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      ها

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