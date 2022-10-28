دریافت 65 MB کد مطلب 5618764 https://mehrnews.com/xYMbG ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱ کد مطلب 5618764 فیلم استان ها فیلم استان ها ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱ لحظه ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به حرم شاهچراغ و دستگیری در این فیلم ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به حرم شاهچراغ و لحظه دستگیری تروریست مسلح را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط آخرین وضعیت حرم احمد بن موسی علیهالسلام مراسم تشییع شهید معصومی از شهدای حادثه حرم شاهچراغ علیهالسلام پیام حضرت آیتالله خامنهای در پی حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ شعارهای مردم تهران و اعلام انزجار از اقدام تروریستی در شیراز تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل سفارت انگلیس آخرین وضعیت مصدومان حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز داعش چطور بر اعتراضات مردم سوریه سوار شد؟ برچسبها شاهچراغ (ع) حمله تروریستی شیراز
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