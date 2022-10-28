ملت ایران امتحان خود را در حمایت از نظام پس داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به تلاش دشمن برای نا امن کردن ایران اظهار داشت: دشمن بداند همانطور که در طول بیش از چهار دهه گذشته با شکست مواجه شده است این دفعه نیز در توطئه‌های خود به پیروزی نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه خون شهدای حادثه تروریستی شیراز باعث وحدت مردم ایران می‌شود، ابراز داشت: مردم انتظار دارند که تقاص خون این شهیدان گرفته شود.

امام جمعه کاشان با اشاره به در پیش بودن روز دانش‌آموز تصریح کرد: در این حادثه غمبار سه تن از دانش آموزان ایران به شهادت رسیدند که به بازماندگان این حادثه تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خاطرنشان کرد: آمریکا و ایادی دست نشانده داخلی آن حتی استانداردهای حقوق بشری آنها دوگانه است و هیچکدام حادثه تروریستی شیراز را محکوم نکردند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور افزود: دشمنان ملت و دولت ایران باید بدانند که این اتفاقات باعث نمی‌شود که مردم از آرمان‌های خود دست بردارند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران امتحان خود را در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی پس داده است، خاطرنشان کرد: دشمن متأسفانه از درک این مطلب عاجز است که نمی‌تواند با این حملات کور مقاومت مردم ایران را بشکند.