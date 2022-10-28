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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۷

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛

استقلال برنده یک نیمه‌ای بازی با هوادار/ محبی بازهم گلزنی کرد

استقلال برنده یک نیمه‌ای بازی با هوادار/ محبی بازهم گلزنی کرد

تیم فوتبال استقلال در نیمه نخست بازی با هوادار به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران میهمان تیم هوادار است که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال تمام شد.

محمد محبی (۹) برای استقلال گلزنی کرد. این گل روی پاس ارسلان مطهری و نفوذ محبی از سمت چپ دفاع تیم هوادار به دست آمد؛ جایی که مهاجم استقلال با یک ضربه به جهت مخالف دروازه هوادار موفق به گلزنی شد.

استقلال در دقیقه ۳۴ هم توسط ارسلان مطهری این فرصت را داشت که دومین گل را به ثمر برساند اما میلاد فراهانی دروازه بان هوادار موقعیت تک به تک مطهری را مهار کرد.

حسن اکرمی قضاوت این بازی را بر عهده دارد.

کد مطلب 5619027

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