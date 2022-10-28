به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران میهمان تیم هوادار است که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال تمام شد.

محمد محبی (۹) برای استقلال گلزنی کرد. این گل روی پاس ارسلان مطهری و نفوذ محبی از سمت چپ دفاع تیم هوادار به دست آمد؛ جایی که مهاجم استقلال با یک ضربه به جهت مخالف دروازه هوادار موفق به گلزنی شد.

استقلال در دقیقه ۳۴ هم توسط ارسلان مطهری این فرصت را داشت که دومین گل را به ثمر برساند اما میلاد فراهانی دروازه بان هوادار موقعیت تک به تک مطهری را مهار کرد.

حسن اکرمی قضاوت این بازی را بر عهده دارد.