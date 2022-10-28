به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه تیم‌های استقلال و هواداران تهران به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال ‏‬به پایان رسید. در این مسابقه که از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شد، محمد محبی (۹) برای استقلال گلزنی کرد.

با این برد، استقلال ۲۲ امتیازی شد و به صورت موقت به رده دوم جدول صعود کرد تا به تعقیب پرسپولیس ادامه بدهد. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال بعد از چند بازی محرومیت، امروز روی نیمکت حضور داشت.

ترکیب استقلال و هوادار

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال تیمش را با ترکیب سیدحسین حسینی، عارف غلامی، رافائل سیلوا، کوین یامگا، جعفر سلمانی، روزبه چشمی، آرش رضاوند (۶۷ - سجاد شهباززاده)، سعید مهری (۶۷ - زبیر نیک نفس)، مهدی قایدی، محمد محبی (۸۵- صالح حردانی) و ارسلان مطهری (۶۷ - مهدی مهدی پور) به زمین فرستاد.

ساکت الهامی سرمربی هوادار هم با میلاد فراهانی، امیرحسین پورمحمد (۴۶ - محسن سفیدچقایی)، فریبرز گرامی (۴۶ - مهدی عبدی)، عزت‌الله پورقاز، صائب محبی، بابک مرادی (۶۵ - حسین صادقی)، داریوش شجاعیان (۴۶ - محمدجواد محمدی)، نیما انتظاری، سیدمحمد میری، فرزاد جعفری (۷۳ - محمدمهدی مهدی خانی)، محمد چهارمحالی مقابل استقلال قرار گرفت.

نیمه نخست و گلزنی محبی

باوجود برگزاری بازی بدون حضور تماشاگران، استقلال توانست خیلی زود برتری خود را بر تیم هوادار تحمیل کند و گل نخست را با گذشت کمتر از ۱۰ دقیقه به ثمر برساند. این گل روی پاس ارسلان مطهری و نفوذ محمد محبی از سمت چپ دفاع تیم هوادار به دست آمد؛ جایی که مهاجم استقلال با یک ضربه به جهت مخالف دروازه هوادار موفق به گلزنی شد.

استقلال در دقیقه ۳۴ هم توسط ارسلان مطهری این فرصت را داشت که دومین گل را به ثمر برساند اما میلاد فراهانی دروازه بان هوادار موقعیت تک به تک مطهری را مهار کرد.

نیمه دوم و حفظ نتیجه برای استقلال

هوادار در ابتدای نیمه دوم سه تعویض انجام داد تا با ارائه بازی هجومی، گل خورده را جبران کند. در دقیقه ۵۳ محمدی این فرصت را داشت که دروازه استقلال را باز کند اما حسین حسینی با واکنش خود مانع گل خوردن آبی پوشان شد.

استقلال هم در دقیقه ۵۷ روی حرکت مهدی قایدی و خروج ناموفق میلاد فراهانی موقعیت خوبی برای گلزنی داشت اما ضربه قایدی به تیرک عمودی تیم میزبان برخورد کرد.

هوادار هرچند در ادامه برای گلزنی حملاتی روی دروازه حریف ترتیب داد اما این حملات بی تاثیر بود. استقلال هم با هجوم یامگا در دقایق پایانی دو موقعیت خوب گلزنی به دست آورد که این فرصتها از دست رفت.

استقلال بدون تلفات به دربی رسید

حسن اکرمی داور این مسابقه به سعید مهری و محمد محبی از استقلال و نیما انتظاری از هوادار کارت زرد نشان داد تا آبی پوشان هم بدون محروم به بازی هفته دوازدهم مقابل پرسپولیس برسند. این دربی بعد از پایان فینال جام جهانی برگزار خواهد شد.

تیم ساپینتو در انتظار برگزاری سوپرجام

مسابقات لیگ برتر از امروز جمعه به دلیل شروع اردوی بلندمدت تیم ملی تا جام جهانی قطر تعطیل می‌شود. با این حال استقلال به کارش ادامه می‌دهد. این تیم که فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شده بود، روز ۱۱ آبان در مسابقه سوپرجام به مصاف نساجی مازندران قهرمان فصل گذشته جام حذفی می‌رود. این بازی به میزبانی ورزشگاه باهنر کرمان برگزار خواهد شد.