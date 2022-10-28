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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۶

امام جمعه لامرد:

حادثه شاهچراغ در امتداد جریان های تروریستی است

حادثه شاهچراغ در امتداد جریان های تروریستی است

لامرد - امام جمعه لامرد گفت: حمله تروریستی شاهچراغ (ع) در امتداد یک جریان تروریستی است که امروز ما آن را با نام داعش، القاعده و منافقین می‌شناسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسین زاده در خطبه‌های این هفته نمازجمعه لامرد که در مصلی الغدیر این شهر برگزار شد با توجه به سالگرد شهید حسین فهمیده و روز دانش آموز اظهار داشت: بسیج مظهر فضائل الهی است، نوجوانان را باید تشویق به حضور در فضاهایی مانند بسیج کرد تا برای آینده تربیت شوند.

وی به هفته پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: پدافندغیرعامل مؤلفه‌های زیادی دارد و ما در لامرد در منطقه‌ای قرار گرفته ایم که یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپلیتیک هستیم و در یک جریان شرقی، غربی قرار گرفته ایم که شمال و جنوب ما به واسطه دو رشته کوه محصور هستیم و باید از این استفاده کرد.

وی افزود: این منطقه دارای منابع خدادای زیادی است و باید تلاش شود تا در نقش امنیت کشور خوب ظاهر شویم زیرا امنیت مؤلفه مهمی است و امروز در کنار عسلویه قرار گرفته ایم و برای دفاع از این منابع و ذخایر عظیم یکی از بهترین مناطق هستیم که باید روی این موضوع کار کرد و از منطقه چهارم دریایی کمک گرفت تا در پدافند غیرعامل اثرگذار باشیم.

حجت الاسلام حسین زاده امام جمعه لامرد به حرکت ددمنشانه و تروریستی وحشیانه به حرم آقا احمدبن موسی شاهچراغ (ع) و شهید و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان اشاره کرد و گفت: این حمله یک حمله زشت و ددمنشانه بود زیرا در مقابل، افرادی مظلوم بودند که در این مکان مقدس که بحثی از جناح و مسائل سیاسی هم نبود و اجتماع در این مکان فقط و فقط برای عبادت و راز ونیاز با خدای خود اآده بودند بوده که ما این حرکت زشت دشمن زبون را محکوم می‌کنیم.

او گفت: این یک حرکت جداشده و نشان داده شده در امتداد یک جریان تروریستی است که امروز ما آن را با نام داعش، القاعده، سازمان منافقین، جیش الظلم و… می‌شناسیم.

وی افزود: این موضوع و این اتفاقات چیز جدیدی نیست، زیرا ما در طول این ۴۳ سال در قالب‌های مختلف حرکت‌های اینچنینی را دیده که دشمن زبون ان را انجام داده است.

او گفت: سردمداران این جریان و نوع تفکر آن کسانی هستند که دارای عقبه کفر آمیز و دشمن زخم خورده هستند.

خطیب جمعه لامرد گفت: دلیل انجام چنین حرکات پلید این است که منافع کثیف آنها در دنیا و توحشی که در دنیا خواستند انجام بدهند این نظام اسلامی را زیر سوال برده در مقابل انها ایستاده ایم.

وی گفت: به این بدنه مستحکم نمی‌توانند دست بزنند و دشمن در حال افول است و این حرکت را آمریکا، اسرائیل و عربستان انجام داده و ماشه اصلی دست این دشمنان و سردمداران آنهاست.

وی گفت: بستر این حرکت زشت را باید در دو بستر نرم افزاری و سخت افزاری جستجو کرد که از شکسته شدن شیشه بانک‌ها، مغازه‌ها و به گلوله مستقیم به مردم در حرم اهل بیت (ع) است.

امام جمعه لامرد گفت: دشمن وحدت مردم را نشانه رفته است و به دنبال تجزیه طلبی هستند که کرد، لر و عرب و… را از هم جدا کنند اما کور خوانده اند، و این ملت ید واحده است.

وی افزود: دولت سیزدهم در خیلی از عرصه‌ها در حال رشد و موفقیت است زیرا مسیر پویای را در پیش گرفته که دشمن به دنبال این است که آن را تضعیف کند.

او گفت: شتاب در اضمحلال و از بین رفتن رژیم منحوس صهیونیستی و افول غرب را می بیند و دشمن به دنبال آن است که جلوی این شتاب را بگیرند و در مقابل جبهه مقاومت هر روز در حال قوی ترشدن است.

امام جمعه لامرد با اشاره به ذکر این مطلب که انقلاب اسلامی مستحکم‌تر خواهد شد و جامعه جهانی در عین مظلومیت ایران، اقتدار نظام اسلامی را به وضوح بیشتر خواهند دید و درک بیشتری خواهند کرد جمهوری اسلامی ایران قوی‌تر خواهد شد، افزود: گرچه قلب ما داغدار است ولی این حرکت دارای منفعت‌هایی هست و وحدت بین مردم بیشتر و بصیرت افزایی در مقابل دشمن نیز بیشتر خواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: این ملت به همراه رهبر خود قیام کرده و مصمم است به قله نهایی برسد.

مردم لامرد پس از اقامه نمازجمعه با حرکتی خودجوش از مصلی الغدیر این شهر تا میدان شهدای لامرد راهپیمایی و حرکت ددمنشانه دشمن زبون را محکوم کرده و از دولت مردان خواستند تا هر چه سریع‌تر با مصببان این حرکات برخورد جدی کنند.

کد مطلب 5619066

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