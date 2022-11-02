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کد مطلب 5623284
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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۰۷

فیلم اعترافات مهم تروریست دوم حادثه شاهچراغ

فیلم اعترافات مهم تروریست دوم حادثه شاهچراغ

فیلم اعترافات تروریست دوم در حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز را مشاهده می کنید.

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    نظرات

    • IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      مرگ بر آمریکا شیطان بزرگ و مزدورانش
    • محمود IR ۰۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      این سرنوشت همه مزدوران سرسپرده علیه نظام مقدس ج ا ا میباشد
    • ق AE ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      1 1
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      خخخخ شوي فشنگي بود
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      1 0
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      این تروریسته شلوارشو نمیتونه بالا بکشه خندیدم

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