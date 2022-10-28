زخمی و بازداشت شدن ده ها فلسطینی/ تیراندازی به شهرک صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، فلسطینی‌ها امروز جمعه در مناطق مختلف کرانه باختری با نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست درگیر شدند.

به گفته منابع محلی فلسطینی، در جریان سرکوب تظاهرات ساکنان شهرک «بیت دجن» در شرق نابلس علیه شهرک سازی رژیم صهیونیستی، یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر زخمی شد و ده‌ها نفر بر اثر استنشاق گاز اشک آور مصدوم شدند.

قابل ذکر است که این دومین سال متوالی است که تظاهرات هفتگی در بیت دجن در محکومیت شهرک سازی های رژیم اشغالگر و تصرف زمین‌های شهروندان فلسطینی برگزار می‌شود.

همچنین در جریان سرکوب تظاهرات هفتگی ضد شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در منطقه «کفر قدوم» در قلقیلیه، یک نوجوان ۱۴ ساله بر اثر اصابت گلوله از ناحیه کمر زخمی و ده‌ها نفر بر اثر استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند.

در خبری دیگر، نظامیان اشغالگر صهیونیست امروز جمعه دو جوان فلسطینی را در یک مرکز ایست بازرسی نظامی در نزدیکی مسجد ابراهیمی در بخش قدیمی شهر الخلیل دستگیر کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند رزمندگان مقاومت به شهرک صهیونیست نشین «شاکید» در شمال کرانه باختری تیراندازی کردند.