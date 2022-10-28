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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

تحولات کرانه باختری؛

حضور ده ها هزار فلسطینی در مسجد الاقصی/تشییع پیکر شهدای نابلس

حضور ده ها هزار فلسطینی در مسجد الاقصی/تشییع پیکر شهدای نابلس

منابع فلسطینی از حضور دست کم ۵۰ هزار نمازگزار در مسجد الاقصی برای اقامه نماز جمعه و همچنین تشییع باشکوه پیکر دو شهید فلسطینی در نابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، دست کم ۵۰ هزار نمازگزار فلسطینی علیرغم محدودیت‌ها و تدابیر شدید امنیتی اعمال شده توسط نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی در مجاورت بخش قدیمی شهر قدس و مسجدالاقصی، نماز جمعه را در محوطه مسجد الاقصی اقامه کردند.

بر اساس گزارش منابع محلی در شهر قدس اشغالی، نظامیان اشغالگر با تشدید استقرار خود در خیابان‌های قدس اشغالی و مجاورت مسجدالاقصی، نمازگزاران را متوقف و کارت‌های شناسایی آنها را بررسی و محدودیت‌هایی را برای ورود مردم به مسجد اعمال کردند؛ اما نمازگزاران فلسطینی در پاسخ به فراخوان گروه‌های مقاومت در بیت المقدس برای اعتکاف در مسجد الاقصی و پاسداری از آن، در مسجد الاقصی حضور یافتند و نماز جمعه را اقامه کردند.

این خبر در حالی است که امروز جمعه، جمع کثیری از ساکنان نابلس در کرانه باختری پیکر دو شهید فلسطینی یعنی «عماد ابو رشید» ۴۷ ساله و «رمزی سامی زباره» ۳۵ ساله را به سوی آرامگاه ابدی آنها در اردوگاه «عسکر» واقع در شرق نابلس تشییع کردند. این دو شهید بامداد امروز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در گذرگاه «حواره» در جنوب نابلس به شهادت رسیدند.

منابع فلسطینی همچنین اعلام کردند که بر اثر حمله امروز شهرک نشینان صهیونیست به باغ‌های زیتون در روستای «جیبیا» در شمال غرب رام الله، یک شهروند فلسطینی زخمی شد. نظامیان اشغالگر هم سحرگاه امروز جمعه چهار جوان اهل روستای «ام صفا» در شمال غربی رام الله را دستگیر کردند.

کد مطلب 5618935

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