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کد مطلب 5619136
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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۸

در حاشیه راهپیمایی امروز؛

برخورد جالب شهروندان تهرانی با نیروهای یگان ویژه پلیس

برخورد جالب شهروندان تهرانی با نیروهای یگان ویژه پلیس

در این فیلم، تصاویری زیبا از تشکر مردم تهران از مأموران حفظ امنیت با بوسه بر دست سربازان را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      3 0
      پاسخ
      بایستی همچین حرکاتی مردم انجام بدهند که بچه های مااحساس تنهایی نکنند ومحکم درمقابل دشمنان ایران بایستند
    • IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      موساد باهوش‌تر اط شماست برای اثرانگشت نمونه دی ان ای گرفتن اقدام نکنند
    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      درود بر شرافتمندانه ترین و مهربان ترین و مردمان جهان. درود بر غیرت زنان و مردان کشورم ایران.
    • بهار IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      امام زمان نگهدار این پاسداران امنیت ایران باشه خدا نگهدار این مردم باشه خدا نگهدار رهبر عزیزمان باشه خدا نگهدار این سرزمین مقدس و پاک شهدا باشه
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      واقعا بغصم ترکید الهی شکر مردم ما بیدارند ومنطقی ،مسلما مردم حامی نیروهای امنیتی عزیز هستند
    • محمدحسین IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      تُعِزُّ مَن تَشاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشاءُ. بِيَدِكَ الخَيرُ ۖ إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ. هر کس را بخواهی، عزت می‌دهی؛ و هر که را بخواهی خوار می‌کنی. تمام خوبی‌ها به دست توست؛ تو بر هر چیزی قادری. سوره آل عمران، آیه ۲۶
    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      26 4
      پاسخ
      حکومت باید به خواسته‌های مردم توجه کند و اعتراض به حق مردم را تأمل کند عمل نماید
    • حمید IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      35 7
      پاسخ
      مردم با بصیرت تهران دعاگوی نیروهای انتظامی و سپاه وبسیج و نیروهای امنیتی هستند و همیشه از آنها حمایت میکنند دربرابر اغتشاش گران که موخل امنیت مردم هستند
    • حسینتنها IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      23 4
      پاسخ
      در شرایط فعلی مملکت ایران اسلامی. نیاز به قاطعیت نیروهای امنیتی داریم. همچنین باید تحولات اساسی در مدیریت قوه قضایه ایجاد شود.زیرا با فشل عمل کردن این قوه در آینده دچار مشکلات زیادی میشویم.
    • امیر کبیر🇮🇷 IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      28 7
      پاسخ
      نیروی انتظامی تشکر تشکر ❤🇮🇷❤
    • 25 IR ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      28 5
      پاسخ
      افرین
    • حسین SE ۰۴:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      11 34
      پاسخ
      خندیدیم.
      • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        12 1
        ما هم به قبر ملکه خندیدیم
      • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        12 0
        تا میتونی بخند که روز گریت نزدیکه
      • میثم IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        14 0
        گریه کن آلبانی نشین بدبخت، مزدور سعودی ها و صهیونیست ها
      • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        9 1
        شما لطفا به خبر های دروغینی که شبکه های معاند میگه وفردا نقش بر اب میشهبخند ،چشمتون برای دیدن واقعیت کوره ،به خواست خدا ان شا.. کر هم میشید
      • AE ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        7 0
        نه خنده هاتو بذار برا وقتی که لیدرای اغتشاشات رو اعدام می کنند و تو لعنت آباد خاک .یه مشت خائن وطن فروش
    • وطن پرست IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      26 4
      پاسخ
      صحنه قشنگی بود به امید نابودی دشمنان ایران بزرگ
    • US ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      14 41
      پاسخ
      کل ساندیس خورهایی که اوردید همین بود؟
      • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        12 1
        تو فعلا برو عرق سگی بخور زمستون یخ نکنی
      • میثم IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        10 2
        چهل پنجاه تا دختر بچه پسر بچه بی صاحاب که از سعودی پول گرفتن می شه اعتراضات گسترده😂آدم ساندیس وطنی بخوره، دلار سعودی نخوره، خون شهدای شاهچراغ گردن شماهاست
      • امیر IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        7 1
        در فشار باش:)
      • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        7 1
        خفه شو داعشی مقیم امریکا ،به چه حقی امدی اینجا نظر میدی مرگ بر شماها ،ازتون بیزاریم
    • دن IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 8
      پاسخ
      تشکر برای زدن و کشتن دختر ها و پسرهایی که حقشونو میخوان؟؟؟؟؟فردا روز باید جواب این همه دروغو بدید.خدا به دادتون برسه
      • AE ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        5 1
        چی میگی نوح هم از خاندان بدش گذشت .دخترا و پسرای ایران هرگز راضی به مرگ کسی نمیشن و اموال و خونه های مردم رو به آتش نمی کشن اونم واسه هرزگی .اینا که اصلا حجاب ندارند پس اعتراض به چی کردند آخه ؟حقشونه همه رو اعدام کنند .بچه ناخلف باید بمیره .
    • مقبلی IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      8 2
      پاسخ
      ما هم از راه دور دستشان را میبوسیم خدا حافظشان باشد
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      3 0
      پاسخ
      وقتی اغتشاش میکنند صدای اعتراضات به حق شنیده نمیشود، و این همیشه شیوه بی عقلهاست، نمیذارن نوبت به مظلوم ها برسه، در ضمن از تمام نیروهای امنیتی تشکر میکنیم و مماشات بیش از این رو در مقابل اغتشاشگران و مخلان امنیت جایز نمیدانیم
    • علی حسینی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      3 1
      پاسخ
      سلام ودرود خداوند برملتی که قدر امنیت را می داندو ازکشورشان در برابردشمنان قسم خورده وتجزیه طلب دفاع می کنند وقدردان پلیس امنیت ونیروهای امنیتی وانتظامی هستند ملت بابصیرت که در مقابل دشمنان می ایستد تا از طوطئه ونقشه ی شومی که کشورهای غربی عبری وعربی برای ایران عزیز کشیده اند جلوگیری کنند
    • محمدجواد IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      6 2
      پاسخ
      اقا یا پسری که تمایل داره زن و خواهرش بدون حجاب بیرون برن واقعا جای تاسف داره...خجالت بکشین.رهبر مثل پدردلسوز که عاقبت به خیری جوانان رو میخاد .وهمه راههایی رو که شما میرید رو میدونه کجا ختم میشه.بهتره ریشو قیچی رو بدید دست اون.وبا بصیرت عمل کنید نه احساس هرچیزی جای خودش خوبه.
    • ناشناس ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 2
      پاسخ
      با راه انداختن این شوها چیزی درست نميشه باید دربرابر خواسته مردم سرتسلیم فرود بیارید. شما دیگه بین مردم محبوبیتی ندارید. بخصوص بین نسل جدید
      • سرباز گمنام امام زمان (عج) IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        1 0
        قابل توجه شمایی که با نظر دشمن هم عقیده هستیمگه نمی بینی مردم دارن باپلیس رو بوسی میکنن؟؟پس چرا میگی پلیس دیگه محبوبیتی نداره؟! نظر خودتو به مردم ربط نده نظر خودت برای خودت نگهدار لازمت میشه😂راستی، در رابطه بانسل جدید هم خیلی زوده برای صحبت کردن چون اینا سنی ندارن وروی احساسات تصمیم میگرن
    • ریحانه IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      7 1
      پاسخ
      قابل توجه عده اغتشاش گرای کوچک مغز اقتدار نظام اسلامی رو هیچ وقت دست کم نگیرید می دونی که واسه خودتون بد میشه نیروهای نظامی و ارگان هایش حامی ملت شریف و غیور ایران هستند که پاسدار زحماتشون هم هستیم پس سعی نکنید عملکرد شرافتمندانه اشون رو زیر سوال ببرید!
    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 1
      پاسخ
      افرین واحسنت به مردم خوب وفهیم تهران ،خیلی کارتون عالی بود ،👌👌👌✌✌✌✌
    • کیومرث IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      3 1
      پاسخ
      مردم خوب وباغیرتی داریم قدرمامور میدونن حیف به ان خیانتهایی که به انها وخون شهدا میشود وکسی برخوردی نمیکند
    • بهار IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      4 1
      پاسخ
      چه کار زیبایی احسنت بر مردم ولایتمدار و حزب الهی .بوسه بر دستان دلاور مردان سپاه بسبج و فراجا میزنیم حق یارتان
    • مرد ایران AE ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      2 1
      پاسخ
      واقعا خدا حفظتون کنه هرکس که برای ایران خدمت میکنه.ولعنت خدا بر لیدرهای اغتشاشات بخصوص علی کریمی
    • اهورا IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      2 0
      پاسخ
      واقعن پلیس ایران بهترین پلیس دنیاس خدایش
    • ایرانی IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      2 0
      پاسخ
      توی آمریکا و کشورای اروپایی پلیس مردم رو می کشه تا از مردم حفاظت کنه حافظان امنیت ما اینجا کشته میشن تا مردم امنیت داشته باشن درود بر همه ی وطن پرستان

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