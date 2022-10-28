دریافت 15 MB کد مطلب 5619136 https://mehrnews.com/xYMmg ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۸ کد مطلب 5619136 فیلم جامعه فیلم جامعه ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۸ در حاشیه راهپیمایی امروز؛ برخورد جالب شهروندان تهرانی با نیروهای یگان ویژه پلیس در این فیلم، تصاویری زیبا از تشکر مردم تهران از مأموران حفظ امنیت با بوسه بر دست سربازان را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم در میدان انقلاب تهران راهپیمایی مردم قزوین و شعار علیه فتنهگران و حامیان تروریستها راهپیمایی سراسری مردم ایران در محکومیت جنایت تروریستی شیراز شعارهای مردم تهران و اعلام انزجار از اقدام تروریستی در شیراز تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل سفارت انگلیس برچسبها یگان ویژه امنیت اجتماعی راهپیمایی
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