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کد مطلب 5618905
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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۰

راهپیمایی مردم قزوین و شعار علیه فتنه‌گران و حامیان تروریست‌ها

راهپیمایی مردم قزوین و شعار علیه فتنه‌گران و حامیان تروریست‌ها

در این فیلم راهپیمایی مردم قزوین و شعار علیه فتنه‌گران و حامیان تروریست‌ها را مشاهده می‌نمایید.

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