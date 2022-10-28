دریافت 3 MB کد مطلب 5618905 https://mehrnews.com/xYMfy ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۰ کد مطلب 5618905 فیلم استان ها فیلم استان ها ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۰ راهپیمایی مردم قزوین و شعار علیه فتنهگران و حامیان تروریستها در این فیلم راهپیمایی مردم قزوین و شعار علیه فتنهگران و حامیان تروریستها را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط مردم استان تهران با مشت های گره کرده در محکومیت حادثه تروریستی شیراز راهپیمایی کردند راهپیمایی سراسری مردم ایران در محکومیت جنایت تروریستی شیراز برخورد جالب شهروندان تهرانی با نیروهای یگان ویژه پلیس مشکل صف نان و کمبود دارو در آذربایجان غربی رفع شود مردم ایلام جنایت تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز را محکوم کردند شعارهای مردم تهران و اعلام انزجار از اقدام تروریستی در شیراز برچسبها حمله تروریستی شیراز قزوین
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