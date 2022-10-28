فیلم عزاداری مقابل خانه آرتین

به گزارش خبرنگار مهر، مردم طی دو روز گذشته مقابل خانه آرتین حضور یافته اند و با آنها هم دردی می‌کنند.

شب گذشته مقابل خانه خانواده آرتین مراسم عزاداری برپا بود و امشب نیز مردم همچنان حضور دارند و با خانواده این کودک مظلوم همدردی می‌کنند.