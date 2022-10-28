  1. استانها
  2. فارس
۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۰

فیلم عزاداری مقابل خانه آرتین

فیلم عزاداری مقابل خانه آرتین

شیراز- مقابل خانه آرتین سرایداران مراسم عزاداری و سوگواری برپا است.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرنگار مهر، مردم طی دو روز گذشته مقابل خانه آرتین حضور یافته اند و با آنها هم دردی می‌کنند.

شب گذشته مقابل خانه خانواده آرتین مراسم عزاداری برپا بود و امشب نیز مردم همچنان حضور دارند و با خانواده این کودک مظلوم همدردی می‌کنند.

کد مطلب 5619173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام اراین جان شریک غم هستیم عزیز انشالله خدای بزرگ جوابگو هست .
    • نیهان IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      الهی خودت جزای ای بی ناموس ها و حیوان ها روبده خدایا به آرتین کوچولو صبر بده خدایا پشت پناهش باش همش کار آمریکا و اسرائیل و عربستان و بهایی از خدا بی خبر هست داخل رو شورش داخلی مشغول کردند و اَشغال از اون ور به اسم شیعه کشی جرات کردند مردم مارا بکشند
    • عسل IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خد ا لعنتشون کنه خدا صبر بهشون بده تسلیت به خانواده‌ای شهدا تسلیت به هموطن
    • سحر IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ذلیل مرده ها بچه طفلی حالا تک و تنها بدون خانواده چیکار کنه آدم دلش کباب میشه درسته هیچکسی از دست مسولین و این آشفته بازار کشور دل خوشی نداره ولی این کارام راه حلش نیست باید یه فکر دیگه ای کرد.
    • بانوی شیرازی IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام ودرود بر شهدای حرم شیراز ، کشور ایران با این خون ها حفظ میشود ، دشمن ما بدوند ما تا آخر ،پای نظام می مانیم . کور شوید تا اتحاد ما رو نبینید .
    • مجی IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خدامند متعال این اشوبگران و اغتشاشگران داعشی این وحوش صهونیستی رو ومنافقین خائن داخلی رو لعت کنه ..مقامات ایران و نیروهای حافظ امنیت مماشات بس است قلع وقم کنید از ترکیه کمتری که در یک شب ۱۰۰ هزارو گردن زد ۱۰۰ هزار کارمندان رسمی رو اخراج و ۱۵ سال ممنوع الخروج کرد الان بعد ی دهه قطب اول توریست جهانشد
    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه اغتشاشگران که باعث بانیشو هیچ وقت کار اغتشاشگران تا ذهن مردم خراب کنن که بیان در کنارشون
    • زهرا IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      شهادت لیاقت میخواد لیاقتشو داشتن خدا بهشون داد .خوش به سعادتشون و وای به حال من و امثال من که زنده ایم و از دست زمین و زمان و دولت ها آرزوی مرگ میکنیم . واقعا خسته ایم دیگه آشوب تا کی دشمنی تا کی اختلاف تا کی بخدا خسته ایم دیگه آقا جان .اللهم عجل لولیک الفرج
    • پروین نادر طهرانی IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تمام مشکلات ناآرامیها واینکه عدهای دنبال اغتشاشات رفتند کشته شدن مردم و ماموران امنیت عملکرد بد وزیران یزدی وکرمانی و رییس جمهورهای خاتمی جهانگیری بیطرف یزدی اردکانیان اینها باید محاکمه شوند
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      331 11
      پاسخ
      خدایا خودت جواب گوی دل بازماندگانشان باش،تسلیت میگم خدمت تمامی مردم سرزمینم
      • میثم IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        111 17
        موندم اون حرومی هایی که منفی زدن منظورشون چی بوده
    • نوچهر همدرد ارتینها مرگ بر کوردلان مرگ بر قدرتهای. IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      185 59
      پاسخ
      این حرکات راه به جای نمی برد تا ایران پا برجا است واسلام زنده است
      • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        34 32
        اشتباهی مثبت زدم
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      244 8
      پاسخ
      آرتین جان خدا بزرگ است عزیزم خدا بهت صبر بده بخدا دلم خونه برات خدایا خودت مواظب آرتین عزیزمون باش
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      278 97
      پاسخ
      خدا لعنت کنه اغتشاشگران و فاحشه هایی ریختن تو خیابون، تا انرژی زیادشون رو تخلیه کنن، ما هم از دولت گله مندیم. ما هم با فقر داریم دست و پنجه نرم میکنیم اما وطن فروش نیستیم. اعتراض و انتقاد با اغتشاش خیلی فرق میکنه، اغتشاش یعنی ریختن خون دهها بیگناه
      • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        119 91
        خدا تو را لعنت کند که دهن گشادت باز کردی به جوانان و نوحوانان این مملکت توهین می کنی
      • حمید ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        69 22
        من هم هم نظر شما هستم، ولی بین خودمون یه سوال میپرسم. راه اعتراض و انتقادی که شنیده و عمل بشه چیه؟
      • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        74 35
        تو که تو هین میکنی خدا رو اصلا میشناسی از سر سیری یا خوشی ریختن خیابون مگه وطنی هم مونده همش رو غارت کردن
      • ناشناس IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        17 6
        خدا لعنت کنه همه این اغتشاشگران و فاحشه ها رو،
      • یاحق IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        6 7
        خاک بر سر بی شعورت که هیچی از دنیا حالیت نیست نمیدونی از کجا خوردی و داری می خوری...
    • مهین صباحی AE ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      126 4
      پاسخ
      دلم سوخت و خاکستر شدم
    • ابراهیم IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      184 3
      پاسخ
      تنها کسی که میتونه باعث و بانی واقعی اتفاقات تلخ سرزمینمون رو به سزای اعمال خبیث و شیطانیشان برساند خدواند هست و بس..انشالله که روز جزا نزدیک است🙏یا رب خودت ملت شریف و مظلوم ایران را حفظ بفرما
    • امیر کبیر🇮🇷 IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      211 23
      پاسخ
      تف به وجود لایک منفی های حرامی. ایران در غم است و تسلیت به شیراز عزیز و زاهدانِ شریف، به کردستان غیور و به خراسان دلیر. فرقی بین داعشی با جیش الظلم و کوموله نیست، هر سه جنایت کارند و کشته شدگان به دست این حرامیانِ تکفیری، همه عزیزانِ ایرانند.🇮🇷❤
      • میثم IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        60 13
        حرف دل ما رو زدی خدا لعنتشون کنه حرامی ها رو
    • شبنم IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      140 11
      پاسخ
      مرحبا به مردم فهیم کشورم.
    • من IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      134 29
      پاسخ
      خدالعنت کنه باعث وبایی این کارو امنیت ازنون شب واجبتره برای ملت اگه وحوش اغتشاش گر بیارن.
      • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        75 5
        خدا لعنت کنه باعث بانیشو که یه کودک ۴ساله رو بی پدر ومادر کرد واقعا تسلیت میگم به مردم عزیزم بخصوص آرتین عزیزم 😭😭
    • ایرانیییییییی IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      71 6
      پاسخ
      آرتین عزیز اگر الله همان است که ما میدانیم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد پسر عزیزم بزرگ شو خوب درس بخوان و برای پدر ومادر وبرادرت افتخاری باش چون اونها همیشه در کنارت میمانند وهستند.
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      67 8
      پاسخ
      لعنت بر باعث وبانی این حادثه تسلیت عرض میکن خداوند صبرواجر بهمه بازماندگان عنایت فرمایید🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      59 32
      پاسخ
      آرتین عزیز خدا صبرت بدهد و خدا همه شیطان صفت زمانه را نیست و نابود کند رهبر عزیزم تا پای جان پیروت خواهیم بود زنده باد ایران
    • یاسمن IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      70 7
      پاسخ
      الهی که به حق دل سوخته ی حضرت زینب به دو دست بریده ی حضرت عباس الهی به حق ۶ماهه ی امام حسین و جوونی علی اکبر که نسل اون کسی که این کارو با این بچه کرد و اینجور یتیم و خونه خرابش کرد از رو زمین برداشته شه.بقران از پریشب که فیلم این بچه رو دیدم فقط دارم گریه میکنم و خواب به چشمم نمیاد .
    • Gg IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      50 15
      پاسخ
      اینقدر تبعیض بین شهدای شیراز و شهدای زاهدان نگذار مگر نمیگید شهدای زاهدان را تروریستها شهید کردند چرا لز خانه اون مظلومها فیلم نمی‌گذارید مگر اینکه اونها را کسی دیگر کشته باشد واقعا که شما هم در دوقطبی و آشوب نقش دارید لعنت به هر دو گروه چپ و راست که باعث آشوب هستند خودتان را بیگناه فرض نکنید همه مق
      • محمدرضا IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        4 0
        سلام خدمت خواهران وبرادران فهیم ومهربانم. برادر من خودم دوتابچه دارم ی 9ساله ویک 4ماهه.الان سه روزه، جگرم آتیش گرفته،پسرم میگه مامان آرتین پیش کی هست،خونه دارن یااجاره نشین هستن،دیگه هیشکی رونداره ازاین به بعدمیخوادچطوری زندگی کنه. سه روزه پسرمن شکه شده،پس حق بدید که بیشترازاین پسروخانوادش صحبت کنیم
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      46 11
      پاسخ
      آه آرتین و خانواده هایی که دراین مدت عزیز از دست دادند دامنگیر تمام اغتشاشگران... لعنت به جهل...
    • تایماز IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      42 9
      پاسخ
      تسلیت میگم به کشورم به وطنم، به داغداران، تف به اونایی که از مرگ هم وطن شاد میشن، از مرگ بچه های بیگناهی که هیچ سهمی توی این اغتشاشات نداشتن و خونشون به ناحق ریخت، خاک بر سر اونایی که با این کارا کشورم را ناامن کردن تا خون بیگناهان ریخته بشه، شرمتون باد وطن فروشای خائن
      • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        12 1
        باعت و بانی ناامنی و شهید شدن تعداد زیادی از هموطنان مومن و مترين و نیروهای انتطامی و امنیتی فقط و فقط هرزگان و فاحشگان جامعه هستن و اراذل و اوباش برده های اسرائیل و آمریکا لعنت ابدی خدا به همشون
    • زینب راد IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      37 2
      پاسخ
      دلم برات کباب آرتین عزیزم خدایا خودت کمکش کن
    • آرتین IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      29 12
      پاسخ
      خدا به بازماندگان صبر بده خدا لعنت کنه اغتشاشگران و هر چی کومله هست همه ی فتنه ها از سر اون آشوب گرا هست
    • امید IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      13 5
      پاسخ
      کسی باور نمیکنه
      • میثم IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        6 1
        حرومی های اغتشاشگر باور نمی کنن چون دستشون به خون این شهدا اغشتس خدا خودشون و پدر و مادرشون رو لعنت کنه
    • امید IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      8 7
      پاسخ
      کسی باور نمیکنه
    • محسن IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      48 24
      پاسخ
      خون شهداویتیم شدن این طفل گردن زنان بدحجاب وگستاخ واغتشاشگران وارباباشونه.
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      31 2
      پاسخ
      خدایا خودت ب خانواده‌ها ی این شهدا صبر بده
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      22 3
      پاسخ
      خدایا خودت ب خانواده‌ها ی این شهدا صبر بده
    • محمد IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      12 0
      پاسخ
      خدا صبر رده
    • احمدی IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      35 36
      پاسخ
      من تو ذهنم نمیره این اگر داعشی چرا خودش نپوشانده یا می خوان ذهن به جای دیگه بکشن فقط خدا حق مارو بگیری
      • RO ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        6 1
        از بس خنگی و دوست نداری واقعیت و قبول کنی
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      27 16
      پاسخ
      خدا لعنت کنه باعث بانیش را .قبل از این اختشاش رئیس جنگ اسرائیل گفت ما دیگه با گروهای نیابتی ایران بیرون مرز نمیجنگیم .ما جنگ را میبریم تو ایران .و همین طورم شد ای کاش مردم میفهمیدن .فقط بخاطر امضا نشدن برجام که مورد پسند اسرائیل نیست همه این اتفاقها داره میفته .😔😔😔
      • حمید IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        3 0
        واقعا همین کارو کردن انشالله که هرچه سریعتر بفهمنن و برگردن یه ایرانی اباد و ارام داشته باشیم به کوری چشم دشمنان
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      10 6
      پاسخ
      خدا لعنت کنه باعث بانیش را .قبل از این اختشاش رئیس جنگ اسرائیل گفت ما دیگه با گروهای نیابتی ایران بیرون مرز نمیجنگیم .ما جنگ را میبریم تو ایران .و همین طورم شد ای کاش مردم میفهمیدن .فقط بخاطر امضا نشدن برجام که مورد پسند اسرائیل نیست همه این اتفاقها داره میفته .😔😔😔
    • وحید IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      15 1
      پاسخ
      خدا به آرتین و خانوادش صبر و آرامش بده؛خیلی سخته یک لحظه فقط فکر کنیم که ... آرتین جان انشاالله با خوب درس خوندنت و رسیدن به کمالات علم و شخصیت؛تمام این نقصانها رو فراموش میکنی و یک ضربه محکم به قاتلین پدر و مادر و برادرت خواهی زد. عزیز دلم دوست داشتم میتونستم هر وقت هر کاری داشتی خودم در خدمتت باشم
    • مریم نصیری IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      38 0
      پاسخ
      کودک 5 ساله به چه گناهی باید رنج یتیمی را تحمل کنه.قاتل وحشی تو از یک حیوان درنده هم وحشی تری
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      13 0
      پاسخ
      چ‌ بگویم در قبال این درد بزرگ و سه تن شهید بی گناه آرتین جان گل بانو بهتون تسلیت میگم واقعا از خدا براتون صبر طاقت میخام خدایا خودت صبر بده
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      11 0
      پاسخ
      چ‌ بگویم در قبال این درد بزرگ و سه تن شهید بی گناه آرتین جان گل بانو بهتون تسلیت میگم واقعا از خدا براتون صبر طاقت میخام خدایا خودت صبر بده
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      8 0
      پاسخ
      چ‌ بگویم در قبال این درد بزرگ و سه تن شهید بی گناه آرتین جان گل بانو بهتون تسلیت میگم واقعا از خدا براتون صبر طاقت میخام خدایا خودت صبر بده
    • یاسوجی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      20 2
      پاسخ
      خدا باعث و بانی رو لعنت کنه ، برادر من هم توی حادثه شیراز بود داشت تیر خورد ، برای تمامی بازماندگان از خدا آرزوی صبر و آرامش دارم
    • سید IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      15 1
      پاسخ
      شهادت ، سر نوشت مومنان و مومنات است که از خدا طلب آنرا کرده باشند . شهادت عظیم ترین درجه نزد خداست و هر کسی توان کسب آنرا ندارد
    • سید IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      15 0
      پاسخ
      آرتین جان ، برای تو آرزوی بهترین روزهای زندگی را میکنم ،میدانم کارهای خدا بی حکمت نیست اینو بدان که یک ملت پشت سر تو دعا می کنند ، اینو بدان که دعای پدر و مادرت در حق تو و خواهرت مستجاب خواهد شد و آینده ی درخشانی را تجربه خواهیم کرد
    • تارا IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      24 0
      پاسخ
      خدایا بحق معصومیت آرتین و تموم آرتین های دنیا خودت همه این کثافتارو نابود کن . نفرین بر همشون.آرتین عزیزم مطمئنم تو مرد خیلی لایقی میشی
    • RO ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 1
      پاسخ
      ارتین عزیزم خدا بهت صبر بده از یک.طرف خیلی جیگرم سوخت که پدر مادرت از دادی از یک طرف هم دلگرمی پیدا کردم که یک ابجی داری خدا به تو و ابجیت صبر بده عزیزم
    • کرامت DE ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      23 0
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک الفرج
    • رهگذر IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      48 22
      پاسخ
      لعنت به اغتشاشگر ای نجس تر از داعش و لعنت به سلبریتی های بیشرف که برای مرگ ی دختر که اونم مشکوک بود ایران رو به آتیش کشیدند ولی برای شهدای شیراز ی پیام تسلیت ندادن. تف بر شرف نداشته شما
      • آرزو IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        2 5
        همش توهین فحش و ناسزا کسانیکه توی خیابان اعتراض میکنند از روی شکم سیری که نمی‌آیند میدونی قیمت پراید چنده میدونی ازدواج چقدر سخته برای جوانان لعنت به اونیکه جوانان این مملکت را درک نمیکنه اونها به خاطر بدبخت هایی مثل شما هم دارند جانشان را به خطر میندازند و اعتراض میکنند
    • علی رفعتی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      20 0
      پاسخ
      به کدامین گناه کشته شدند
    • ف IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      30 23
      پاسخ
      خدا کنه خود اغتشاشگرها وخانواده هاشون گیر داعش بیفتند .
    • علی IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      37 4
      پاسخ
      حال ایران خوب نیست ، به امید تمدن نوین اسلامی ایران به دست امام زمان
    • فاطمه IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      33 3
      پاسخ
      لعنت بر پدر و مادرتون و لعنت به ذات نجستون که با احساسات یه کودک داغ دیده بازی میکنید و به نفع خودتون اوضاع رو پیش میبرید
    • اکبراقلیمی جو IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      16 1
      پاسخ
      فرزندان ما میبایست انتقام خون خانواده آرتین عزیزرابگیرند ما ازانهاکمترهستیم اگرباعلم ودانش نتوانیم انتقام بگیریم مابرای آرتین عزیز هم بایدپدرباشیم هم بانی انتقام مرگ بریانی این حرکت فاسد
    • شمیم IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 3
      پاسخ
      خدا به خانواده‌ها ی داغدارشون صبر بده. روحشون قرین رحمت الهی 😭😭😭 ما هم در غم عزیران هم وطنمان شریک هستیم . خدا لعنت کنه باعث و بانی این حمله وحشیانه را .😭😭😭
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      24 2
      پاسخ
      اونی که وحشیانه حمله کردو این افراد رو به شهادت رسوند یه حیوان به تمام معناست تف به شرفش
    • سمیه IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 0
      پاسخ
      عجب صبری خدا دارد
    • سمیه IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      15 0
      پاسخ
      عجب صبری خدا دارد
    • رضا IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      14 10
      پاسخ
      خدا رحمت کنه مادر و پدر آریان مظلوم رو خدا ژالمان رو نابود کنه و اعتراض ها ربطی به جنایت داعش نداره معترضین هرگونه جنایتی رو محکوم میکنند
    • TR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 2
      پاسخ
      خدا بحق خانوم زینب بهشون صبر بده و باعث و بانیاشو به خاک سیاه بشونه
    • IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 5
      پاسخ
      کجاهستن‌این‌حرامزادها‌ی‌سینه‌چاک‌حقوق‌بشر.؟
    • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      14 0
      پاسخ
      خدا فقط بهشون صبر عنایت کنه
    • آرتین IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      19 4
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم... اون بدبخت همه خانوادشو از دست داده، مردم چرا ول کن نیستن، مردم جو گیر ایران... فردا آرتین فراموش میشه و آرتین می مونه با هزاران بدبختی...
    • فرشید IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      24 11
      پاسخ
      لعنت به ذات کثیف اغتشاشگر که امنیت مردم برایش هیچ ارزشی ندارد
    • آرزو IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      17 6
      پاسخ
      درتون و خون به جیگر شدنتون بیوفته تو جون اون احمقهایی که با پولداریشون نامردی کردن به این مملکت و منافقا و داعشیا یه مشت مردم احمقم با بیفکری و بصیرت نداشتن پشتیبانی کردن ازشون
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 10
      پاسخ
      اخ بمیرم برا ارتین،،، خدا لعنت کنه باعث بانب ای اغتشاشاتو
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      25 15
      پاسخ
      خدا نگذره از فتنه گرهایی مثل مصی علینژاد و علی کریمی که راه داعشو باز کردند
    • عطیه IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      18 4
      پاسخ
      خدا از خاین های وطن فروش جیره خوار نگذره
    • م IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      13 1
      پاسخ
      خدایا خودت صبر بده ب این بچه ی معصوم مرگ بر داعش کثیف
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      16 1
      پاسخ
      ارتین جان بخدا میسپارمت عزیزم ،مارو هم در غم بزرگت شریک بدون
    • تلان IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      14 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر باعث و بانیش
    • ایرانی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      22 0
      پاسخ
      تسلیت شیرازم😭 تسلیت ایرانم😭
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      10 6
      پاسخ
      خدا لعنت کند بیدردهای وطن فروش را با خون این عزیزان درخت انقلاب آبادتر میشود ان شالله آرتین عزیز انشالله بزرگ بشی وانتقام پدر ومادر وبرادرت را از این بی صفتها بگیری و...انتقام سخت سپاه در راه است؟؟؟
    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      10 2
      پاسخ
      خدا به خونوادهای شهدای عزیز صبر بده انشالله همنشین حضرت علی و فاطمه زهرا ص بشن اگر قاتل رو دستگیر کردین باید جلوی تمام خانواده شهدا و در ملع عام عدامش کنین تا تسکینی بر دل ما مردم شیراز و خانواده شهیدامون بشه ودرس ابرتی برای اوامل بیگانه
    • US ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      14 0
      پاسخ
      مرگ بر داعش
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      13 0
      پاسخ
      آرتین جان چه زود در یک شب بزرگ شدی وشاهد همه ماجرا شدی به طور یقین ادامه دهنده راه پدر مادر وبرادر وتمام شهیدان خواهی شد من مثل یک مادر بهت افتخار میکنم .......
    • Niloo IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      13 0
      پاسخ
      لعنت به قدرت و قدرت طلب که خون بی گناه را می ریزد
    • سعید IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      18 0
      پاسخ
      چه می شود که درندگی و خوی حیوانی، جای گفتمان و زندگی را می گیرد. دنیای جنگ طلبی به نفع کییت؟ قرن هاست که این دزد با گله آشناست! قرن هاست که از بخش نادانی مردم دانا برای نابودی خودشان استفاده می شود. قرن هاست که ...
    • محبوبه IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      18 0
      پاسخ
      ایشالا که خون این بچه های مظلوم که ناحق ریخته شد آه آرتین کوچولو زودتر بگیره یقه عاملان ای جنایت دردناک رو😭
    • RO ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      25 2
      پاسخ
      خدا لعنت کنه مسؤلین بی کفایت رو
    • RO ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      17 3
      پاسخ
      واگذارشون بخداکه دل همه روبه دردآوردند...باوجوداینکه برای تشییعشون رفتم ولی بازم تسکینم نیست....الهی امام زمانم ظهورکنندوتقاص دل همه ماروبگیرن
    • US ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      13 1
      پاسخ
      خدا خودش جواب میده به وقتش هیچکس نمیتونه از ظلم فرار کنه روزش میرسه ما همه هم دردیم باهم ناله سودا میکنیم تا خدا بشونه ودست ظالم روبشه
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      16 3
      پاسخ
      خدا لعنت کنه بانی و باعث اینکار هرکسی که یه ذره تو این اتفاق تلخ سهیم بوده خدا خودش نابودش کنه .آه این بچه تا ابد پشت سرشون هست .خدا بهش صبر بده.تسلیت ایرانم سرزمینم
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      22 3
      پاسخ
      در این آتش هر آن کس هیزمی ریخت، شریک خون شیراز است امروز
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      13 1
      پاسخ
      خدایا یا مرگ یا سزاشونا بده
    • زهرا IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      24 18
      پاسخ
      خدا لعنت کنه هوسبازهای بی حجاب راانشاالله که امام زمان بزودی انتقام آرتین عزیز وتمامی شهداراازاینحرام لقمه هاوداعشی ها بگیره
    • حدیث IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      23 1
      پاسخ
      آرتین جان خدابهت صبربده
      • جمشید IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        3 0
        این کثافت حرامی ازکجا آمد این همه هم وطن را شهید کرد
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      4 1
      پاسخ
      ما هم مشکل داشتیم وتعدادمون زیاد بود صدای اعتراضمونه به مسؤلین رسوندیم بعد ازمدتی برسی کردنند دیدن حق دست ماست خواستمو نه پذیرفتن، دیکه نیاز نیست جایی آتیش یا به کسی بی حرمتی کنیم ما این انقلاب را به آسونی بدست نیاوردیم که حالا تحویل یک عده وطن فروش بدهیم
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      فقط خداصبرشون بده ولعنت کنه اونایی که فتنه واشوب میکنن
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      انشالله ک قوه قضائیه ی تصمیم درست و حسابی برا این جور حرامی ها بگیر تا درس عبرتی بشه برا داعش و اغتشاشگرا تا باز شاهد قتل و کشتار و غم غصه و بزرگ و کوچک نباشیم
    • آذر IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      خیلی سخته شاهد اینجور صحنه عذاب آور و دردناک باشه خدا به دلش وقلبش قوت قلب بده خیلی سخته وبا تمام وجودم به آرتین عزیز وخانواده سرایداران تسلیت عرض میکنم
    • jaklin IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      روحشان شاد.خذاصبربده به آرتین کوچولو
    • هموطن IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      6 0
      پاسخ
      لعنت بر مسببینش
    • ناشناس IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      به خدا قلبم برای آرتین درد میکنه، خدا بهشون صبر بده.
    • فاطمه IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      سپاه باید موشکی رو درست کنه و اسم آرتین رو بذار روش و پرتابش کنه سمت منافقین و دشمنان... #موشک_آرتین
    • زهرا US ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند دشمنان اسلام و قرآن را خدالعنت کند اغتشاشگران را ،لعنت کند تروریست‌ها را لعنت بر تروریست
    • دانیال IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      4 0
      پاسخ
      اشد مجازات از طریق قوه قظاییه در مورد اشوب گران باید اجرا شود
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 3
      پاسخ
      بریزیدهرچی میخوایدتوسرمش.قاتل هم که زنده ست.
    • حمیدرضا IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      4 7
      پاسخ
      اولا 50روزه یه مقام مسئولی نیومده که یه پیشنهادی یه نظری برای این تجمعات بده راه حلی بده تموم بده هی اومدن بنزین رو آتیش شدن .دومااین اتفاق در هر صورت میوفتاد در هر صورت مگه اونموقع که ریختن تو حیاط امام تجمعاتی بود یا تومجلس همینطور.پس الکی یه چیزی نگید
    • غلامحسین IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      4 1
      پاسخ
      خون این انسانهای بی گناه به گردن این اغتشاش کارهست که آب به آسیاب دشمن ریختن لعنت خداجو انس بر منافقین کور دل باد
    • غلامحسین ۲۲۷ IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      آرتین عزیز تو ۸۵ ملیون مادر برادر خواهر پشت سرته نگران نباش که خدا با صابران است عزیزم خداوند انتقام خون پدر مادرت را را از منافقین از خدا بی میگیره انشاعلا
    • زهرا IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه دشمنان اسلام وایران راوازخداآرزوی سلامتی وصبربری آرتین عزیزدارم
    • م IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      آرتین عزیزم منو در غم خودت شریک بدون به خدا قسم منم با تو غمگین شدم.چوندخودم داغ برادر دیدم خدا لعنتشون کنه ،،😭😭😭
    • یک هموطن IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      2 0
      پاسخ
      ننگ بر قدرت طلبان وظالمان ننگ بر همان ها که ارتین را یتیم کردند ننگ بر انها که ارتین های بی شماری را کشتندننگ برهمه شان تف به ڋات کثیفشان
    • علی IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      2 0
      پاسخ
      حالاوقتی هست که باید به این بچه خردسال دلداری داد و به اون کمک کردن نباید با شیون و زاری اونو بیشتر ناراحت کرد ای کاش این جنایتکار زنده می موند و مشخص میشد که چه کسانی حامی اون بودن و مجاز میشدند
    • عالی بود خوشم امد ولی فکر کنم اون معنی این حرفهارا IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      تسلیت میگم به کشورم به هم وطنم به آرتین عزیزم انشاالله که اوناییکه ناحق قضاوت میکنن بچهاشون مثلاارتین بشه
    • ارتین IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خدایا هوای ارتین عزیزمون رو داشته باش و بهش صبر و ارامش بده، انشاالله باعث بانیهای این حادثه سرنگون بشن به آبروی امام حسین(ع)..دوستت دارم ارتین جان..
    • زهرا مشابخی IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      2 0
      پاسخ
      روح تمامی این عزیزان شاد انشالله همنشین ائمه اطهار علیهم السلام باشند و خدا تمامی دشمنان اسلام و داعش را نیست و نابود کند و همه ما مادر آرتین عزیز هستیم
    • زهرا مشابخی IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      2 0
      پاسخ
      روح تمامی این عزیزان شاد انشالله همنشین ائمه اطهار علیهم السلام باشند و خدا تمامی دشمنان اسلام و داعش را نیست و نابود کند و همه ما مادر آرتین عزیز هستیم
    • بهروز IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      لطفا اینقدر بچه رو آزار ندید بذارید به حال خودش باشه
    • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      روحشان شاد وباپیامبران وشهیددان محشور باد ،
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      در کشور به روی اون کسانی که میخوان از کشورایران برن بازه نون این کشور رو بخوریم و نمک دون بشکنید برین کشور خارج اونجا برهنه بشین ببینید ما میگیم چرا شما برهنه شدین در ضمن اونایی که اومدن داخل اغتشاشات مورد لعن هستن و خدا لعت کنه اون کسانی که خون شهیدان رو زیر پا گذاشتن ...‌
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      نعلت خدابران کسانی که اینطوری مردم بیگناه همانندارتین بچه 4ساله بی گناه کشته آخه این عدالت نیست خداجان لابود یک حکمت هست این بچه نگه داشتی همه میدانم دوری ازخانوادسخت خودت کمک حالش باش ایران عزیز انتقام خون مردم ازاین ستمگران می‌گیرد پاییندبادمهین عزیزم ایران
    • مژی IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      4 0
      پاسخ
      این کارشون نشون میده ما ملت باید پشت هم باشیم وگرنه بالامقام ها وبالادستان فکر مانیستند وگرنه نباید اجازه ی چنین حمله ی زشت وناپسندی رو میدادند ای مردم ممنونم که باآرتین عزیز همدردی کردین خدا ازشون نگذره توهمین دنیا جزای تک تک شون روبده
    • مژی IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      2 0
      پاسخ
      این کارشون نشون میده ما ملت باید پشت هم باشیم وگرنه بالامقام ها وبالادستان فکر مانیستند وگرنه نباید اجازه ی چنین حمله ی زشت وناپسندی رو میدادند ای مردم ممنونم که باآرتین عزیز همدردی کردین خدا ازشون نگذره توهمین دنیا جزای تک تک شون روبده
    • خدادوست IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 1
      پاسخ
      این همه نظر دادید ولی کسی نگفت طرف کی بود کجا رفت چرا امد چطور گرفتن اخرش هم چی شد،😅🤣😂
      • میثم IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        0 0
        من برات بگم کی بود، طرف یه داعشی بود که از خلا امنیتی بوجود آمده که فاحشه ها و بی غیرت های اغتشاشگر ایجاد کردن استفاده کرد و مردم رو به خاک و خون کشید، خدا اغتشاشگر ها و طرفدارانشون رو لعنت کنه
    • تارا RO ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
      2 0
      پاسخ
      چه فایده داره،مردم انداختین به جون هم ،حالا شیون زاری پدر میشه مادر میشه،قدرت مسولیت ندارین،برین یه گوشه کفه مرگتونه بذارین،
    • DE ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه عاملانه داعشرو که بجون مردم بیگناه افتادن ریششون کنده بشه که داغ گذاشتن اینشاالله زیررو بشن لعنت به آمریکا اسراییل انگلیس سه کشورکثیف که بعضیها ازسبلریتها به اون کشورهامیرن وطن خودشون رومیفروشن لعنت بخدا به کسایی که حق نشناسن
    • DE ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه عاملانه داعشرو که بجون مردم بیگناه افتادن ریششون کنده بشه که داغ گذاشتن اینشاالله زیررو بشن لعنت به آمریکا اسراییل انگلیس سه کشورکثیف که بعضیها ازسبلریتها به اون کشورهامیرن وطن خودشون رومیفروشن لعنت بخدا به کسایی که حق نشناسن
    • گیلانی IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      من مایلم ازاین کودک معصوم درکنار فرزند خردسال خودم نگهداری کنم.چکار باید کرد؟
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آرتین جان نگران نباش آه دل تو یعنی با اراده الهی دشمنان به زودی در این دنیا و بعد از آن در قبر و قیامت هلاک و نابود خواهند شد.
    • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا تاکی باید منتظر ماند تا نیروی انتظامی تعارف رو بزاره کنار مثل دیگه کشورها محکم با اغتشاشات واغتشاشگران برخورد کنه مردم دیگه خسته شده اند مال و جان مردم در خطره هر روز توسط عده ای احمق
    • .... IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      به امید خدا آرتین و بزودی خوب خوب بشود و دوباره به منزل برگردد. خدای ارتین؛ بزرگه
    • فریدا طایفه IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند بی شرمانه ست مرگ بر استکبار جهانی غارتگر جان ودلم فدای خامنه ای رهبر آرتین عزیزم کل ایران پدرت مادرت برادرت هستیم مطمئن باش کل ایران جونمون مثل خانواده‌ی شما و همه ی شهدا که جونشون گذاشتن برای اسلام حجاب رهبر خوش به سعادت خانواده ی شما به خدا ما هم آرزوی شهادتیم انشالله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها