آرتین! ببین برایت، باران شدست ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامی‌داشت شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ توسط مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و با حضور شاعران پیشکسوت و جوان آئینی همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س) برگزار شد.

همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س) شاعران آئینی کشور اشعاری را در سوگ خواهر بزرگوار امام رضا (ع) و احمد بن موسی (ع) شاهچراغ منتشر می‌کنند که امسال این مناسبت با اشعاری در مورد حمله تروریستی به حرم شاهچراغ همراه بود.

مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در محفل ادبی «حریم»، بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ، عصر روز یکشنبه ۱۵ آبان میزبان شاعران، هنرمندان و علاقه‌مندان بود. محفلی که حال و هوای خاصی داشت، چرا که شاعران آئینی با دست پر و در شرایطی با همدیگر دیدار می‌کردند که این روزها نقش مهمی در جنگ نرم فرهنگی ایفا می‌کنند.

این مراسم با حضور شاعرانی همچون علی انسانی، یوسفعلی میرشکاک، ولی الله کلامی زنجانی، ناصر فیض، علی محمد مؤدب، علی داودی، احمد بابایی، مرتضی حیدری آل کثیر، محمود حبیبی کسبی، قاسم صرافان، میلاد عرفان‌پور، مجید لشگری، سورنا جوکار، رضا قاسمی، محمدمهدی خان‌محمدی، مهدی جهاندار، محمدحسن جمشیدی، حسن خسروی وقار، هادی ملک‌پور، مجتبی خرسندی، محسن ناصری، حسین خزایی، الهام صفالو، سیده فرشته حسینی و سمانه خلف‌زاده و جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد.

شاعران بسیاری در این محفل شعرهای خود را با موضوعات حضرت معصومه (س)، حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) و اغتشاشات اخیر ارائه کردند.

قاسم صرافان یکی از این شعرا بود که شعری در مورد حضرت معصومه (س) تقدیم کرد. متن این شعر چنین است:

قرار بود بیایی کبوترش باشی

دوباره آینه‌ای در برابرش باشی

نه این‌که پر بکشی و به شهر او نرسی

میان راه، پرستوی پرپرش باشی

مدینه، شهر غریبی برای فاطمه‌هاست

نخواست گم شده، چون قبر مادرش باشی

به قم رسیدی و گم کرد دست و پایش را

چو دید، آمده‌ای سایۀ سرش باشی

اجازه خواست که گلدان مرمرت باشد

که تا همیشه، تو یاس معطرش باشی

خدا، تو را به دل تشنۀ زمین بخشید

که تا بهار بیاید، تو کوثرش باشی

که تا طلوع قیامت، شفاعت از تو رسد

که تا رسیدن محشر، تو محشرش باشی...

کرامتت، همه را یاد او می‌اندازد

به تو چقدر می‌آید، که خواهرش باشی

رسول گفت: که در طوس، پارۀ تن اوست

نشد رسولِ سلام پیمبرش باشی

خدا نخواست، تو هم با جوادِ او، آن شب

گواه رنج نفس‌های آخرش باشی

نخواست باز امامی، کنار خواهر خود...

نخواست زینبِ یک شام دیگرش باشی



برای «آرتین»

همچنین میلاد عرفانپور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری نیز که همواره یکی از پیشروان جنگ روایت‌ها در رشته شعر و ترانه است، در این جمع شعری با موضوع «آرتین» ارائه کرد. آرتین سرایداران، پسربچه ۴ ساله‌ای است که خانواده‌اش را در حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ از دست داده است. این شعر از زبان پدر، مادر و برادرش با او حال و احوال می‌کند متن آن چنین است:

آرتین! خوش‌آمدی! ما چشم‌انتظار بودیم

بهتر شده‌ست دستت؟ ما بی‌قرار بودیم

یادت می‌آید آرتین؟ در آن حرم در آن شب

مثل ستاره‌های دنباله‌دار بودیم

آن شب قطاری از نور سوی بهشت می‌رفت

ما را تو خوب دیدی، در آن قطار بودیم

آرتین! بگو به خواهر، در جشن ازدواجش

پای قرار هستیم، پای قرار بودیم

آرشام، در بهشت است اما هنوز با تو

همبازی‌است و همراه، ما ماندگار بودیم

ما را خدا صدا کرد رفتیم سمت دریا

ما رود رود رفتیم ما آبشار بودیم

بر روی تخت وقتی از ما سوال کردند

دیدیم بغض کردی، ما آن کنار بودیم

آرتین! ببین برایت باران شدست ایران

ما نیز گریه‌های بی‌اختیار بودیم

آرتین! گلم! از امشب تو مرد خانه هستی

محکم بمان عزیزم! ما استوار بودیم

آرتین! برای ایران، سردار دیگری باش

ما عاشقانه یک‌عمر با این دیار بودیم

بهتر شده‌ست دستت؟ بهتر شده ست حالت؟

آرتین خوش‌آمدی، ماچشم انتظار بودیم

همچنین ولی‌الله کلامی زنجانی شاعر آئینی و مداح اهل بیت (ع) هم در این محفل شعری با موضوع اغتشاشات اخیر و حمله تروریستی داعش به حرم مطهر شاهچراغ (ع) تقدیم کرد. متن این شعر به شرح زیر است:

امروز جنگ منطقه، جنگ رسانه‌هاست

گوش عموم خلق به زنگ رسانه‌هاست

هُش‌دار ای جوان نشوی منحرف ز راه

فتنه، مطاع شهر فرنگ رسانه‌هاست

چون تلخ شد ز قصه شیراز کام ما

بیتی سرود حافظ شیرین کلام ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

همچنین سیده فرشته حسینی، دیگر شاعر جوان آئینی که برادرش از شهدای فراجا است با حضور در این محفل شعری در مورد حادثه تروریستی حرم شاه‌چراغ تقدیم کرد. بخشی از متن این شعر چنین است:

ای دل تو چگونه نشکنی با این داغ؟

آتش زده باز دست دشمن بر باغ

یک زخم دگر به زخممان افزودند

با این خبری که آمد از شاهچراغ

سه شهید در یک قاب

همچنین مجید لشگری از دیگر شاعران آئینی هم در این نشست به شعرخوانی پرداخت. وی در سخنانی پیش از تقدیم شعر خود به حوادث روزهای اخیر در زاهدان پرداخت و گفت: شهید سجاد شهرکی امام جماعت مسجد «مولای متقیان» زاهدان از دوستانم بود که روزهای گذشته در اثر حمله‌ای تروریستی به شهادت رسید.

لشگری در ادامه با بیان خاطره‌ای از دیدار شهید شهرکی با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: محب‌علی فارسی از فرماندهان گردان لشکر ۴۱ ثارالله پس از سال‌ها مجروحیت به شهادت می‌رسد و حاج قاسم برای ادای احترام خود را به مزار شهدای زاهدان رساند. شهید شهرکی در این حضور حاج قاسم دیداری با ایشان داشت و عکسی سلفی گرفت که در قاب آن علاوه بر خود، حاج قاسم و شهید حمیدرضا هاشمی حضور داشتند. حمیدرضا هاشمی هم چند هفته پیش به شهادت رسید.

لشگری در ادامه با و در وصف این خاطره آن را «سه شهید در یک قاب» نام گذاشت و سپس شعری را به محبین امیرالمومنین حضرت علی (ع) تقدیم کرد.

بیش از ۲۰ شاعر آئینی در محفل شعر «حریم» اشعار خود را ارائه کردند که شعرخوانی استاد یوسفعلی میرشکاک و شعرخوانی و نوای مداحی حاج علی انسانی حسن ختام این محفل شعر بود.