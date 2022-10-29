ورود وسایل مخل نظم کلاس به مدرسه ممنوع است

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفت‌و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که ورود چه وسایلی به مدرسه ممنوع است؛ گفت: آئین نامه انضباطی در هر مدرسه تعیین کرده است که ورود چه وسایلی به مدرسه ممنوع است؛ کل مصادیق مشخص شده است.

نوری تاکید کرد: در یک محیط آموزشی و برای دانش آموز ورود برخی از وسایل که مخل نظم مدارس نمی‌شوند مانعی نیست و می‌آورند و معلمان هم کاری ندارند اما ورود آنچه که مخل نظم مدارس هستند ممنوع است.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که مدیران و معلمان چگونه می‌توانند از ورود وسایل ممنوعه به مدارس جلوگیری کنند؛ گفت: خوب معمولاً این اقدامات فقط توصیه‌ای است؛ ممکن است یک دانش آموز هم گوشی موبایلش را به مدرسه ببرد و اتفاقی نیفتد اما اگر مخل نظم کلاس باشد؛ قوانین و مقرراتی وجود دارد. البته مواجهه مدیران و معلمان هم نه اینکه تنبیه باشد؛ اما به گونه‌ای با دانش آموزان صحبت شود که آگاه باشند که وقت دیگران و وقت خودشان را نگیرد.

پیش از این محمد مهدی کاظمی معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا توصیه‌ای به مدیران مدارس برای بازرسی بدنی دانش آموزان و همچنین جلوگیری از ورود موبایل به داخل مدارس شده است گفت: توصیه خاصی به مدیران نشده است اما طبق ضوابط آموزش و پرورش ورود برخی اقلام به مدرسه مجاز نیست و ممکن است مدیران در این زمینه کنترل داشته باشند.