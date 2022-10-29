هوای اصفهان آلوده است/ ۵ ایستگاه در وضعیت نارنجی

جمشید لقایی مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز شنبه هفتم آبان‌ماه در سه ایستگاه کردآباد با ۱۴۵، کاوه با ۱۱۸ و ۲۵ آبان (باهنر) با ۱۱۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وی ادامه داد: براساس داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های شهرداری در خیابان انقلاب با میانگین شاخص ۸۶، فیض با شاخص ۸۱، فرشادی با شاخص ۷۹، میرزا طاهر با شاخص ۵۶ و ولدان (ورزشگاه میثاق) و رهنان با شاخص ۹۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اکنون هشت ایستگاه سنجش کیفیت هوای شهرداری اصفهان در مدار است و اطلاعات آن به سرورهای مرکز پایش و نیز آزمایشگاه هوا اداره کل محیط‌زیست ارسال می‌شود.‌

به گزارش مهر، براساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز شاخص کیفی هوای این کلانشهر با میانگین ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر پایه این گزارش، شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه پایش تحت کنترل اداره محیط‌زیست در خیابان احمدآباد با میانگین ۱۴۶ و پروین با ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه استانداری با شاخص ۹۴ در وضعیت قابل قبول بوده و دو ایستگاه پایش هوا در خیابان رودکی و بزرگراه خرازی قطع است.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، امروز و فردا یکشنبه با توجه به ورود سامانه بارشی و ناپایداری‌های جوی در سطح استان، از شدت آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی کاسته می‌شود.

همچنین امروز شاخص هوای منطقه صنعتی سجزی با میانگین ۶۷، مبارکه با ۸۷ و شاهین شهر با ۷۴ در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.