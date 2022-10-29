عرضه اجباری در بورس نداریم/ فروش اینترنتی ۱۳۰۰ هزار میلیارد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه‌میرزایی امروز در نشست خبری در مورد قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: اساساً قیمت کالاها و خدمات وابسته به عرضه و تقاضاست و سیاست دستوری نمی‌تواند در این حوزه نقشی داشته باشد.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: وقتی ارز حذف شد برخی از کالاها ۴ تا ۵ برابر امکان افزایش قیمت را داشتند بنابراین در این حیطه ورود دولت و قیمت گذاری بدیهی بود.

شاه‌میرزایی افزود: باید اشاره شود که بسیاری از کالاهای صنعتی وارد بورس شده‌اند و اگرچه نرخ دلار نوسانی بود اما با این حال نوسانات قیمتی کالاها کنترل شد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال قبلاً قیمت سیمان و فلزات به شدت از دلار و مواردی همچون گاز تأثیر زیادی می‌گرفت اما در این یک سال نوسانات قیمتی در این دو بخش کنترل شد.

معاون وزیر صمت در مورد عرضه اجباری کالا با قیمت دستوری در بورس، گفت: به هیچ وجه چنین موردس نداشته‌ایم و اساساً این مساله با قانون بورس در تناقض است؛ فقط تعداد زیادی از کالاها را بورسی کردیم.

صدور ۷ میلیارد کد رهگیری

شاه‌میرزایی در مورد سامانه جامع تجارت اظهار کرد: در سامانه جامع تجارت حجم کالا، احتکار، قاچاق، کمبود کالا و… رصد می‌شود و مسائل قیمت در این سامانه نبود و اخیراً این آیتم اضافه شده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: تکمیل سامانه جامع تجارت هیچ گاه به پایان نمی‌رسد زیرا دائم موارد و وظایف جدیدی اضافه می‌شود و این سامانه به‌روز می‌شود. منتهی ما به حرکت سامانه شتاب داده ایم؛ به عنوان نمونه تاکنون ۹۵۰ هزار شناسه کالا صادر شده که دو سوم مربوط به این یک سال بوده است. همچنین در مجموع ۷ میلیارد کد رهگیری صادر شده که به عنوان مثال در حوزه لوازم یدکی ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است.

وی اضافه کرد: ۶۳۵ هزار کد نقش در این سامانه تعریف شده است که می‌توانند اطلاعات در سامانه وارد کنند.

۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی تا پایان سال

شاه‌میرزایی در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی هم گفت: کل فروش دیجیتال سال گذشته ۱,۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود که پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال به ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۷ درصد از کل فروش در روش‌های مختلف در کشور را که حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است را شامل می‌شود.

وی افزود: ۹۷ درصد این کسب‌وکارها روی پلت‌فرم های داخلی انجام می‌شود.

شاه‌میرزایی با بیان اینکه تجارت الکترونیک از کل تجارت کشور به ۳ درصد رسیده است، گفت: در حوزه تجاری لازم است که اینترنت بین‌الملل اختصاص دهیم و حمایت و البته پلت‌فرم‌های داخلی را تقویت کنیم. این درحالیست که شبکه‌های خارجی هم باید باشند تا انحصار شکل نگیرد و رقابت داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: ۸۰ درصد کسب و کارهای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هستند و بعضاً در قالب مکمل همچون تبلیغات از آن استفاده می‌کنند.

معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ایجاد تقاضا و رونق کسب و کارها دولت در نظر گرفته است با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به میزان ۱۰ میلیون تومان به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالاها و خدمات اقدام کنند و سپس هزینه کارت را در قالب اقساط پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: اعطای کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با هدف تقویت کسب و کارها و تقویت تقاضای خانوارها در نظر گرفته شده است. در واقع کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند نیاز فعلی کشور است و در جهت تقویت تقاضای مردم خواهد بود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کالابرگ الکترونیک هم با بیان اینکه کارت خرید اعتباری ارتباطی به کالابرگ الکترونیکی ندارد، گفت: کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد. کالابرگ الکترونیکی با کارت‌های موجود بانکی دست مردم کار می‌کند و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر

شاه میرزایی افزود: طرح اجرای کالا برگ الکترونیکی در ۴ شهر گرمسار، آبیک‌، دماوند و فیروزکوه به صورت پایلوت اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشورها جلو هستیم.

وی به ارائه کالا به مردم از طریق کالابرگ اشاره کرد و گفت: ۱۲ هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند ارائه می‌شود اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود در ۴۰۰ هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.

شاه میرزایی با اشاره به سمانه نظارت الکترونیک، اضافه کرد: در حال حاضر ۵۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰ هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال تعداد زیادی از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.

شاه میرزایی همچنین در مورد حمایت از کسب و کارها، اظهار کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق کسب و کارهای نیمه‌فعال و نیازمند احیا در نظر گرفته شده است که با کمک شبکه بانکی پرداخت می‌شود و بخشی از کسب و کارهای بزرگ می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را مورد حمایت قرار دهند در حال حاضر برخی از کسب و کارها با ۱۰۰ هزار فروشگاه زیرمجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی اضافه کرد: در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها و تبلیغات آنها در فضای مجازی و رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته این بودجه دولتی نیست بلکه برای رونق کسب و کارها اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بر کالاهای اساسی از جریان تولید تا توزیع نظارت دارد، یادآور شد: ۳۰۰ مدیر از وزارت جهاد کشاورزی به این سامانه دسترسی دارند و جریان کالاهای اساسی را رصد می‌کنند.

وی همچنین در مورد سامانه نانوایی‌ها گفت: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شد شورای آرد و نان به وزارت جهاد منتقل شد و مجوزهای نانوایی توسط این شورا صادر می‌شود و بر آن نظارت می‌کند.

شاه میرزایی همچنین به مجوزدهی برای فعالیت در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ۷ هزار اتحادیه در کشور داریم که اگر بخواهند در فضای مجاری فعالیت کنند باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز بگیرند؛ یعنی مجوزی که از اتحادیه خودشان می‌گیرند کافی نبود. این در حالیست که چند صدر هزار کسب و کار نیاز به مجوز برای فعالیت در فضای مجازی داشتند اما این اتحادیه به دلیل مشکلات تاکنون ۳۵۰۰ مجوز صادر کرده بود.

وی تصریح کرد: طبق مصوبه‌ای که هفته پیش داشتیم مقرر شده کسب و کارهایی که بخواهند در فضای مجازی فعالیت کنند نیازی به اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی ندارند و اینکه فقط از اتحادیه خودشان مجوز و پروانه بگیرند کفایت می‌کند. البته کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی بر آنها نظارت خواهد داشت.