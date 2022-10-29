اجلاس کنوانسیون رامسر با محوریت تالاب هامون برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس متعاهدین کنوانسیون رامسر فرصتی برای ارائه دستاوردهای ایران در خصوص تالاب‌ها و بحث و تبادل نظر با سایر کشورها در زمینه حفاظت، مدیریت و احیا این اکوسیستم‌های ارزشمند و در عین حال آسیب‌پذیر است.

ایران به عنوان خواستگاه کنوانسیون رامسر حضور فعال و برنامه‌های متعددی برای این اجلاس پیش‌بینی کرده است که از آن‌جمله می‌توان به بررسی مسائل مربوط به تالاب‌های مشترک با نگاه ویژه به هامون با دبیرکل جدید کنوانسیون، ثبت رویداد جانبی در این خصوص و نیز ارائه دستاوردهای کشور در زمینه‌های نوآورانه در حفاظت و احیای تالاب‌ها، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، شرکت در مراسم اعطای گواهینامه دو شهر جهانی تالابی ورزنه و بندر خمیر، همچنین پیگیری دیپلماتیک نامزدی ایران در کمیته دائمی کنوانسیون رامسر اشاره کرد.

همچنین در نظر است در صورت موافقت دبیرخانه کنوانسیون کلیپ دو دقیقه‌ای از تالاب‌های ایران پیش از آغاز برنامه نشست اصلی پخش شود.

اعلام رسمی نظرات کارشناسان ایران در خصوص قطعنامه‌های کنوانسیون و بررسی این نظرات در نشست اصلی اجلاس از دیگر برنامه‌های هیأت ایرانی حاضر در چهاردهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون رامسر است.

یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ایران در قطعنامه کشور چین برای راه اندازی مرکز بین المللی مانگرو در این کشور است که کشور ما ضمن حمایت از این قطعنامه پیشنهاد راه اندازی مرکز تحقیقات و پایش جنگل‌های حرا در خلیج فارس با هدف ارزیابی تغییرات وسعت تراکم جنگل‌های حرا و حمایت از خدمات اکوسیستمی و حفاظت مشارکتی را مطرح کرده است.

همچنین این مرکز قادر است مدیریت جنگل‌های حرا در غرب آسیا را بر عهده بگیرد.

متعاهدین کنوانسیون رامسر هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود اما چهاردهمین اجلاس به دلیل شیوع جهانی بیماری کووید، وقفه‌ای چهارساله از اجلاس سیزدهم داشت.

همچنین به دلیل مقررات سختگیرانه برای مقابله با بیماری کووید در کشور چین که میزبانی نشست را به عهده داشت فقط مراسم افتتاحیه و بخش بلندپایه به صورت مشترک در ژنو و ووهان از طریق ارتباط ویدئویی خواهد بود. مذاکرات نشست اصلی و سایر برنامه‌ها به صورت حضوری در ژنو برگزار خواهد شد.

کنوانسیون رامسر به عنوان مهم‌ترین کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با تالاب‌ها در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر شکل گرفت و دبیرخانه آن در حال حاضر در شهر گلاند سوئیس مستقر است. ایران در سال ۱۳۶۴ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان به اعضای رسمی این اجلاس پیوست.

هم اکنون ۱۷۲ کشور عضو این کنوانسیون هستند و ۲۴۵۵ تالاب با عنوان رامسر سایت ثبت شده اند که سهم کشور ما ۲۵ تالاب با اهمیت بین المللی است.

به تازگی ایران دو رامسر سایت مورزرد زیلایی و برم الوان در استان کهگیلویه و بویراحمد را به کنوانسیون معرفی کرده که مدارک آنها در دبیرخانه کنوانسیون در دست بررسی است.