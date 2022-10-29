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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۹

مهر بررسی می کند؛

۵۳ درصد مردم ماسک نمی زنند + نمودار

۵۳ درصد مردم ماسک نمی زنند + نمودار

گزارش های وزارت بهداشت نشان می دهد که روند رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، اوضاع خوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نمودارهای وزارت بهداشت، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، روند نزولی را طی می‌کند، به طوری که این میزان به ۳۳ درصد رسیده است.

۵۳ درصد مردم ماسک نمی زنند + نموادر

دستورالعمل‌های بهداشتی شامل رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از تهویه است.

۵۳ درصد مردم ماسک نمی زنند + نموادر

استفاده از تهویه برای جلوگیری از انتقال ویروس در روزهای سرد سال، یکی دیگر از پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با کرونا و بیماری‌های ویروسی است که نمودارها نشان می‌دهد فقط در ۳ استان رعایت این پروتکل، یعنی استفاده از تهویه مناسب در اماکن عمومی، بالای ۷۰ درصد است و در سایر استان‌ها، بین ۳۳ تا ۵۱ درصد در نوسان است.

۵۳ درصد مردم ماسک نمی زنند + نموادر

استفاده از ماسک در اماکن عمومی نیز وضعیت خوبی ندارد. از ۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۱، موارد استفاده از ماسک در بین دریافت کنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات در استان‌های مختلف، کمتر از ۴۳ درصد است.

کد مطلب 5619538
مهناز قربانی مقانکی

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