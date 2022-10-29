۵۳ درصد مردم ماسک نمی زنند + نمودار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نمودارهای وزارت بهداشت، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، روند نزولی را طی می‌کند، به طوری که این میزان به ۳۳ درصد رسیده است.

دستورالعمل‌های بهداشتی شامل رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از تهویه است.

استفاده از تهویه برای جلوگیری از انتقال ویروس در روزهای سرد سال، یکی دیگر از پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با کرونا و بیماری‌های ویروسی است که نمودارها نشان می‌دهد فقط در ۳ استان رعایت این پروتکل، یعنی استفاده از تهویه مناسب در اماکن عمومی، بالای ۷۰ درصد است و در سایر استان‌ها، بین ۳۳ تا ۵۱ درصد در نوسان است.

استفاده از ماسک در اماکن عمومی نیز وضعیت خوبی ندارد. از ۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۱، موارد استفاده از ماسک در بین دریافت کنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات در استان‌های مختلف، کمتر از ۴۳ درصد است.