ارسال پیامک مالیاتی برای مالکان ۵۱۵هزار خانه خالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی، افشین خدامرادی با اشاره به اینکه تمامی خدمات مالیاتی این سازمان از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی به نشانی قابل انجام است، اظهار کرد: مشمولان مالیات خانه‌های خالی و مالیات خودروها و خانه‌های لوکس، برای صدور قبض و پرداخت آنلاین مالیات به این سامانه مراجعه کنند.

وی افزود: سامانه مالیات بر خانه‌های خالی باهدف ارزش‌گذاری و محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، طراحی، توسعه و از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بخشی از درگاه ملی خدمات الکترونیک راه‌اندازی شد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به قسمت «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» این سامانه، علاوه بر مشاهده لیست املاک مشمول خود، نسبت به محاسبات مربوط، واکنش لازم را ثبت کرده و در صورت نیاز نسبت به صدور قبض و پرداخت

آنلاین آن اقدام کنند.

خدامرادی همچنین در خصوص مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس نیز گفت: سامانه مربوط به این مالیات بر اساس الزامات آئین‌نامه بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بر مبنای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم طراحی و توسعه‌یافته و از دی‌ماه سال گذشته از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در دسترس مودیان قرار دارد.

وی ادامه داد: این سامانه دارای قابلیت‌هایی از قبیل نمایش املاک مشمول موردی به تفکیک ملک و مالیات متعلقه، امکان چاپ قبض و پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانک ملی ایران و واریز مستقیم مالیات به شماره‌حساب اداره کل ذی‌ربط و همچنین امکان ثبت اعتراض موردی مالیاتی است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: لیستی حاوی تعداد ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده که برای مالکان این خانه‌ها پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده و هم اکنون در مرحله مطالبه و وصول مالیات است.