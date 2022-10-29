به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که پیروزی روسیه در جنگ اوکراین «برای همه اروپا و آمریکا و به طور کلی ناتو، اتفاقی ناخوشایند خواهد بود زیرا برای دیگر رهبران تمامیت‌خواه پیامی خطرناک را ارسال می‌کند.»

استولنتبرگ گفت: پیروزی روسیه برای کل ناتو اتفاقی بد خواهد بود زیرا این اتفاق نه تنها به (ولادیمیر) پوتین بلکه به رهبران تمامیت‌خواه همچون چین، این پیام را مخابره می‌کند که آنها نیز می‌توانند با استفاده از قدرت نظامی، به اهدافشان دست پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه پکن به عنوان «چالشی» برای ناتو در نظر گرفته شده، تاکید کرد: همبستگی متحدان ناتو و پرداختن به عواقب ظهور چین، موضوعی حائز اهمیت است و ما روی این بحث توافق داریم و دقیقاً همان کاری است که در حال انجام هستیم.

اظهارات استولتنبرگ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در هشتم نوامبر (۱۷ آبان) مطرح شده است؛ انتخاباتی که انتظار می‌رود درآن جمهوری‌خواهان با کسب دستاوردی چشمگیر، کنترل دست‌کم یکی از مجلس‌های کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) به دست بگیرند.

در حالی که دموکرات‌ها در حمایت از اوکراین متحد بوده‌اند، بسیاری از جمهوری‌خواهان از جمله کوین مک‌کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، به‌تازگی گفته‌اند که پس از رأی‌گیری، جریان کمک‌رسانی به کی‌یف یا باید به طور چشمگیری کاهش یافته یا به طور کامل متوقف شود.

با این حال، دبیرکل ناتو گفته است که اطمینان دارد «حتی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، همچنان در کنگره اکثریتی ملموس (در سنا و مجلس نمایندگان)، حضور خواهند داشت که همواره حامی حمایت چشمگیر از اوکراین هستند.»

به گفته وی، کمک واشنگتن به کی‌یف همچنان باید ادامه پیدا کند و تا اندازه‌ای به این دلیل است که «اگر ولادیمیر پوتین در اوکراین برنده باشد، برای اوکراینی‌ها فاجعه‌بار خواهد بود.»

به گفته استولتنبرگ، تداوم حضور نظامی آمریکا و کانادا در اروپا، به طور کلی برای «تقویت و مقبولیت پیوند بین اروپا و آمریکا، ضروری است.»

از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، آمریکا همواره قدرتمندترین حامی کی‌یف بوده و برای این کشور تسلیحات، بودجه و کمک اطلاعاتی فراهم کرده است. واشنگتن تا به اینجا، بیش از ۱۷ میلیارد دلار کمک نظامی برای دولت ولودیمیر زلنسکی تأمین کرده؛ رقمی که از مجموع کمک اروپایی‌ها به اوکراین بیشتر است.

مسکو همواره از کمک‌های غرب به کی‌یف انتقاد و تاکید کرده که این کار صرفاً به طولانی شدن جنگ منجر شده و خطر رویارویی مستقیم روسیه و ناتو را افزایش می‌دهد.