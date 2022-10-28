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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

یک روز پس از افشاگری پوتین؛ کره جنوبی تسلیح اوکراین را تکذیب کرد

یک روز پس از افشاگری پوتین؛ کره جنوبی تسلیح اوکراین را تکذیب کرد

رئیس جمهور کره جنوبی پس از اظهارات همتای روسیه‌ای خود، مدعی شد که سئول برای اوکراین کمک تسلیحاتی فراهم نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پس از اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره اینکه ارائه کمک تسلیحاتی از سوی کره جنوبی به کی‌یف، به روابط دوجانبه مسکو و سئول لطمه وارد می‌کند، یون سوک-یول، رئیس جمهور کره جنوبی، ارائه چنین کمکی به اوکراین را رد کرد.

رئیس جمهور کره جنوبی گفت: ما برای اوکراین کمک بشردوستانه و صلح‌آمیز فراهم کردیم اما هرگز به آنها تسلیحات کشنده ندادیم.

وی افزود: (در بحران اوکراین) مساله حاکمیتی مطرح است و ما تلاش می‌کنیم تا روابط صلح‌آمیز خودمان را با تمام کشورهای جهان از جمله روسیه، حفظ کنیم.

پوتین دیروز (پنجشنبه) گفته بود تا جایی که روسیه اطلاع دارد، سئول «تصمیم گرفته تا به اوکراین سلاح و مهمات بدهد.

وی با اشاره به اینکه چنین اقدامی «روابط دو کشور را به خطر می‌اندازد»، این سوال را مطرح کرد: اگر ما روابط در آن منطقه را با کره شمالی از سر بگیریم، آیا چنین کاری به مذاق کره جنوبی خوش می‌آید؟ آیا چنین کاری را دوست دارید؟

پیش‌تر رسانه‌های جمهوری چک مدعی شده بودند که واشنگتن قصد دارد تا برای کره جنوبی موشک‌های ضدهواییِ قابل حمل و مهمات توپخانه‌ای به ارزش ۳ میلیارد دلار تأمین کرده تا سئول از طریق چک، آنها را به اوکراین عرضه کند.

اظهارات پوتین در جریان یک نشست مطبوعاتی خارج از مسکو مطرح شده بود و رئیس جمهور روسیه به پرسش خبرنگاری از کره جنوبی درباره تنش‌ها میان آمریکا و چین و برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی، پاسخ می‌داد.

کد مطلب 5619102

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    نظرات

    • نسیم IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      بعید هم نیست رابطه کره جنوبی آمریکا سال هاست با هم به خاطر کره شمالی خوبه . غربی ها همه جا بین کشورها نخود هر آش هستن فتنه فتنه گر آشوب گر
    • رز RO ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 2
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      اخه پوتین کثیف نه اینکه توکره شمالی راتجهیزوپشتیبانی نمی کنی چطوربافریب ایران راوارد حقه کثیف باخرید واشکارسازی پهبادها کردی اما دیگران باید ازتواجازه بگیرند

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