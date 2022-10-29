به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، علیرضا پیمان پاک در نشست همکاری‌های تجاری ایران و فدراسیون روسیه، با بیان اینکه سطح مراوادات تجاری در مقایسه با ارتباطات سیاسی ایران و روسیه ناچیز است، اظهار کرد: چنانچه بتوانیم روی نقاط مشترک کار کنیم و زیرساخت‌ها را توسعه دهیم، پتانسیل‌های خوبی برای همکاری وجود دارد. بنابراین در حال حاضر مهم‌ترین مساله، شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های متقابل است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در گذشته صادرات ایران به روسیه منحصر به محصولات کشاورزی بود، افزود: امروز، بیش از ۶۰ درصد مراودات در حوزه کالاهای صنعتی است؛ چنانکه دارو از جمله داروهای ضدسرطان در فهرست کالاهای صادراتی به روسیه قرار گرفته و قرار است در حوزه صادرات توربین نیز قراردادهایی منعقد شود. در عین‌حال، قرار است این همکاری‌ها به حوزه‌های دیگر از قبیل تجهیزات صنعتی، صنعت هوایی و کشتی‌سازی هم تسری پیدا کند و در این زمینه توافقاتی نیز شکل گرفته است.

پیمان‌پاک در ادامه به برگزاری یک رویداد تجاری در مسکو با حضور قطعه‌سازان ایرانی اشاره کرد و گفت: طی سه روز برگزاری این نمایشگاه، به میزان ۷۰۰ میلیون یورو موافقت‌نامه میان فعالان اقتصادی ایرانی و روسی منعقد شد که اگر ۲۰ درصد از این رقم نیز به قرارداد منجر شود، دو برابر صادرات ایران در حوزه قطعه خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی و رویدادهای نمایشگاهی برای آشنایی دو طرف با ظرفیت‌های یکدیگر، عنوان کرد که ارتباطات نرم‌افزاری نیز در زمان و هزینه صرفه‌جویی خواهد کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه، توافقات صورت گرفته میان دو کشور برای صادرات تجهیزات پزشکی، ونتیلاتور و سایر تجهیزات مورد نیاز در اتاق عمل از ایران به روسیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای آنکه همکاری‌های اقتصادی شکل بگیرد، زیرساخت‌ها باید توسعه پیدا کند. بر این اساس، یکی از اقدامات صورت گرفته، توافق برای پوشش بیمه‌ای مراودات از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق اگزیار روسیه است. در این توافق مقرر شده است که صندوق ضمانت صادرات، تاجر ایرانی را اعتبارسنجی کند و صندوق اگزیار نیز اعتبار تاجر روس را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در مرحله بعد، قرارداد همکاری فعالان اقتصادی ایرانی و روسیه بیمه می‌شود.

پیمان‌پاک همچنین ایجاد کریدور سبز میان ایران و روسیه را از دیگر اقدامات زیرساختی برشمرد و گفت: کریدور سبز به صورت پایلوت برای ارتباط گروه‌های بالغ ایجاد شده تا با کمترین معطلی و ارائه حداقلی اسناد کالاهای خود را ترخیص کنند.

وی در ادامه به زیرساخت‌های مالی ایجاد شده میان دو کشور اشاره کرد و گفت: قرار است صندوق‌هایی ایجاد شود که تسهیلاتی در حد یوزانس و سرمایه‌گذاری، اعتبار خریدار و فروشنده و مشارکت در تولید ارائه کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت، برقراری تجارت آزاد میان ایران و کشورهای حوزه اوراسیا را نویدبخش آینده‌ای روشن برای تجارت در این منطقه توصیف کرد و گفت: گروه‌های کالایی برای قرار گرفتن در فهرست تجارت آزاد، تقریباً مشخص شده است و مقرر شده که ۹۰ درصد کد تعرفه‌ها صفر شود.

وی اظهار کرد: همچنین مصوبه‌ای از سران قوا دریافت کرده‌ایم که ممنوعیت‌های وارداتی ایران برای اوراسیا لغو شود. بنابراین پیش بینی می‌شود که فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا اواخر آذرماه میان وزرای این کشورها به امضا برسد.