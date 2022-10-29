مانور پدافند غیرعامل در مدرسه امامی سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دبیرستان دخترانه امامی با بیان اینکه از امروز برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در استان آغاز شده است، تاکید کرد: امروز شاهد برگزاری مانور و زنگ نمادین این هفته در مدرسه امامی سمنان بودیم.

وی با بیان اینکه معرفی بیش از پیش پدافند غیرعامل در جامعه یکی از محورهای این برنامه‌ها است، افزود: فرهنگ‌سازی، گفتمان سازی پدافند غیرعامل ترویج اصول و الزامات پدافند غیرعامل در جامعه و نهادینه کردن آن خصوصاً در دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و ادارات و در کل جامعه با اجرای این برنامه‌ها دنبال می‌شود.

ایمن سازی سازه‌ها

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان با بیان اینکه پدافند غیرعامل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، بیان کرد: هفته پدافند غیرعامل فرصتی است تا دستگاه‌های اجرایی و خدماتی زیرساخت‌های خدمات رسان که وضعیت کلی را رصد و آسیب پذیری را شناسایی کنند تا در رفع و اصلاح آنها بکوشیم.

کارخایی ادامه داد: آموزش که یک ضرورت برای جامعه است، تمرین و مانور، اطلاع رسانی از فعالیت‌های پدافند غیرعامل و فرهنگ سازی، چهار محور اصلی و شاخص پدافند غیرعامل است که با کمک دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها این موارد عملیاتی می‌شود.

وی افزود: در سند بنیادی تحول آموزش و پرورش پدافند غیرعامل با رویکرد کلی دفاع به عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی حیات طیبه معرفی شده است. بحث ایمن سازی سازه‌ها و ساختمان‌های آموزش و پرورش و رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل یکی از مسائل مهم برای آموزش و پرورش است.