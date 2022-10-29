بازنگری در برنامه رفع نواقص خطوط ۳ و ۴ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) اعلام کرد که طی نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران شرکت مترو تهران، ابتدا مساله رفع نواقص خطوط ۳ و ۴ از جمله احداث هواکش‌های میان تونلی و هواسازها، ورودی‌های جدید و اقدامات مربوط به توسعه شرقی و غربی خط ۴ مطرح شد.

در ادامه آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ایستگاه‌های باقی‌مانده خطوط ۶ و ۷ که تعداد آنها به ۱۶ ایستگاه می‌رسد، مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر شد بر اساس روند تأمین منابع مالی مورد نیاز و خصوصاً پول حاصل از فروش اوراق مشارکت که مربوط به سال ۱۴۰۰ است، برنامه افتتاح این ایستگاه‌ها مجدداً به‌روز شود البته در این دو خط چند ورودی جدید هم مراحل تکمیل خود را طی می‌کنند که در مورد زمان بهره‌برداری از آنها هم بحث‌هایی مطرح شد.

قسمت پایانی نشست مذکور، ارائه توضیحات مجری خط مترو تهران-پرند در مورد شرایط حال حاضر این پروژه بود؛ مسیری ۱۹ کیلومتری از فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر جدید پرند که پیشرفت عملیات ساختمانی آن از مرز ۹۰ درصد فراتر رفته اما تأمین تجهیزات آن نیازمند تأمین منابع مالی لازم و تحویل هرچه سریع‌تر اراضی مورد توافق به پیمانکار طرح است تا با پول حاصل از فروش این اراضی، بتوان نسبت به ثبت سفارش، واریز وجه، ساخت و حمل تجهیزات به تهران و نهایتاً نصب و راه‌اندازی ادوات اقدام کرد. این در حالی است که مسیر برگشت خط مترو تهران پرند نیز در حال ریل‌گذاری است.