رونق ساخت و ساز با حذف حریم بزرگراهی در خیابان زرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی از حذف ۵.۷ متر از حریم بزرگراهی به‌منظور رونق ساخت و ساز در خیابان زرند خبر داد و گفت: با توجه به تأکیدات شهردار تهران در خصوص بررسی چالش‌ها و رفع معضلات فرا روی صدور پروانه ساختمانی و پیرو پیگیری‌های شهرداری منطقه ۹ و مساعدت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در راستای رونق ساخت و ساز در محور زرند بر اساس بند ۱۷ صورتجلسه ۶۴۴ کمسیون ماده پنج، با حذف حریم بزرگراهی به عمق ۵/۷ متر، برای املاک واقع در ضلع شمال محور زرند موافقت به عمل آمد.

شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۹ واقع در خیابان آزادی، نبش بلوار استاد معین، اداره صدور پروانه و یا شهردای ناحیه دو واقع در مهرآباد جنوبی، خیابان طالقانی، نبش واشقانی فراهانی، واحد شهرسازی و سایت منطقه ۹ مراجعه کنند.

وی در پایان اظهار کرد: بدیهی است که شهرداری منطقه ۹ آمادگی کامل جهت تسهیل و تسریع در روند صدور پروانه‌های ساختمانی را دارد.