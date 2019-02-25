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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

با حکم شهردار تهران؛

شهرداران ۴ منطقه تهران منصوب شدند

شهرداران ۴ منطقه تهران منصوب شدند

با حکم شهردار تهران، شهرداران مناطق ۴، ۸، ۱۰ و ۱۴ منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در احکامی محمد محمددوست را به سمت شهردار منطقه ۴، مهناز استقامتی چوکامی را به سمت شهردار منطقه ۸، حسین بحیرایی را به سمت شهردار منطقه ۱۰ و رضا عباسی را به سمت شهردار منطقه ۱۴ منصوب کرد. 

پیش از این مسئولیت شهرداری منطقه ۴ بر عهده علیرضا حسینی بود و سهیلا صادق زاده نیز مسئولیت شهرداری منطقه ۱۰ را برعهده داشت.

رضا عباسی که هم اکنون حکم شهردار منطقه ۱۴ را از شهردار تهران گرفته است، پیش از این مسئولیت اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران را بر عهده داشت.

محمددوست نیز به عنوان مدیرکل حریم معاونت شهرسازی و معماری و بحیرایی به عنوان شهردار منطقه ۱۴ مشغول به کار بودند. استقامتی چوکامی نیز قبلا معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۱ بود.

کد مطلب 4552399

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