عابدزاده، نوراللهی و نورافکن سورپرایز ایرانی فیفا در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فیفا در گزارشی به معرفی امیر عابدزاده، احمد نورالهی، امید نورافکن، مهدی طارمی و سردار آزمون پرداخت و از آنها به عنوان نفراتی یاد کرد که در جام هانی قطر باید بازی آنها را تماشا کرد.

تیم ملی ایران در گروه B مسابقات جام جهانی با انگلیس، آمریکا و ولز همگروه است و در نخستین گام، روز ۳۰ آبان با انگلیس دیدار می‌کند.

فیفا عابدزاده را دروازه بان ایران در جام جهانی قطر دانست و در مورد او نوشت: «چهار سال پیش، علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی ایران با مهار ضربه پنالتی رونالدو بازیکن پرتغال، در حالی که امیر عابدزاده ۲۵ ساله از روی نیمکت ذخیره‌ها مسابقه را تماشا می‌کرد، در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خبرساز شد. در آن زمان، هیچ تیمی از میان ۱۶ تیم حذف شده از مرحله گروهی کمتر از ایران (۲) گل دریافت نکرد و اگر قرار باشد ایران در نزدیک ترین تورنمنت به خانه (قطر) به رؤیای دست نیافتنی خود یعنی صعود به دور بعد دست یابد، دروازه بانی قهرمانانه مقابل بازیکنانی مانند هری کین، گرت بیل و کریستین پولیسیچ از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. به نظر می‌رسد با رفتن به جام جهانی ۲۰۲۲، این وظیفه برای عابدزاده تعیین شده است.»

به نوشته فیفا، جدال با آمریکا به ویژه برای عابدزاده که پدرش، احمدرضا عابدزاده، کاپیتان ایران در بازی با آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه بود، لحظه خاصی خواهد بود.

امید نورافکن و احمد نورالهی هم نفراتی هستند که فیفا به صورت غیر منتظره آنها را به عنوان بازیکنانی معرفی کرده است که در جام جهانی می‌درخشند.

نورالهی در بازی ایران مقابل کره جنوبی

سایت فیفا با اشاره به پیشرفت نورافکن و حضورش در پست دفاع چپ تیم ملی، حضور او در جام جهانی را قطعی دانست و نوشت: «در حالی که قطر ۲۰۲۲ اولین جام جهانی نورافکن خواهد بود، مرد مفید تجربه کاپیتانی کشورش را در جام جهانی فوتبال زیر ۲۰ سال کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ داشت که اولین حضور آنها در آن رده سنی پس از ۱۶ سال بود.»

در این مطلب در مورد احمد نورالهی هم آمده است: «سال‌ها تیم کی‌روش با سعید عزت‌اللهی، امید ابراهیمی و حاج صف سه تکیه‌گاه اصلی در قلب خط میانی داشت. نورالهی در این میان آرام اما پیوسته در حال تبدیل شدن به یکی از قابل اعتمادترین هافبک‌های فوتبال ایران و آسیا بود و پرسپولیس را به دو فینال لیگ قهرمانان آسیا و چهار قهرمانی متوالی لیگ برتر ایران رساند.»

مهدی طارمی و سردار آزمون هم تشکیل دهنده بخش پایانی گزارش فیفا از بازیکنان کلیدی ایران در جام جهانی هستند که از آنها و توانایی گلزنی‌شان تمجید شده است.