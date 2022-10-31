تردد ۱۳۴ هزار مسافر از پایانه مرزی پرویزخان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز کرمی اظهار کرد: طی هفت ماهه سال جاری ۱۳۳ هزار و ۹۳۴ مسافر از پایانه مرزی پرویزخان تردد کرده‌اند.

وی افزود: تردد خروجی مسافر ایرانی طی هفت ماهه سال جاری در پایانه مرزی پرویزخان ۲۸۰ درصد رشد داشته است به نحوی که در سال گذشته ۱۱ هزار نفر تردد کرده‌اند اما در سال جاری ۴۴ هزار نفر مسافر از پایانه مرزی پرویزخان به کشور عراق سفر کرده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: ورود مسافر ایرانی از این پایانه مرزی ۱۶ هزار و ۱۵۲ نفر بوده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی درباره تردد مسافر اتباع خارجی از پایانه مرزی پرویزخان طی هفت ماهه سال جاری، تصریح کرد: ۳۸ هزار و ۷۷۶ هزار مسافر خارجی از پایانه مرزی پرویزخان وارد کشور شده‌ اند که نسبت به سال گذشته در همین بازده زمانی ۱۷۷ برابر رشد داشته است

کرمی عنوان کرد: مسافران اتباع خارجی که از پایانه مرزی پرویزخان خارج شده‌اند ۳۴ هزار و ۴۴۵ نفر بوده که نسبت به سال قبل شاهد رشد ۲۸۴ درصدی هستیم.

وی ادامه داد: در پایانه مرزی پرویزخان توقف زمان، معنا ندارد و کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با دستگاه‌های مختلف بدون تعطیلی در این مرز فعالیت می‌کنند و در ایام مختلف سال که سایر دستگاه‌های دولتی از تعطیلات در طول سال بهره مند می‌شوند پایانه مرزی پرویزخان همچنان فعال است و بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهد.