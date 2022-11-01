۱۵۶ نفر در جشن‌ هالووین کره جنوبی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور وامنیت کره جنوبی اعلام کرد شمار قربانی‌های جشن هالووین در شهر سئول به ۱۵۶ نفر افزایش یافته، ۱۵۱ نفر نیز زخمی شدند که ۴۰ نفر از آن‌ها همچنان در بیمارستان بستری است و شرایط ۲۹ نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

به گفته رسانه‌های کره جنوبی، در این حادثه مرگبار دست‌کم ۲۶ شهروند خارجی از ۱۴ کشور جهان کشته شدند. به نوشته راشاتودی، جسد شهروندانی از روسیه، چین، ایران، ازبکستان، و نروژ در میان قربانیان هستند.

«یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روز یکشنبه، پس از حادثه جشن‌های هالووین در پایتخت این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام سوگواری ملی کرد.

«چوی چئون سیک» از مقامات کره جنوبی در این خصوص گفت که حادثه زمانی رخ داد که جمعیت زیادی از مردم در حرکت به سوی یک گذرگاه باریک نزدیک هتل همیلتون بودند که ناگهان تعدادی از آنها به علت ازدحام جمعیت لگدمال شدند. جمعیت مذکور برای شرکت در جشن هالووین گرد هم آمده بودند که این حادثه رخ داد.

یک مقام پلیس نیز که نخواست نامش فاش شود گفت: دلایل بروز این حادثه در دست بررسی قرار دارد.

«ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان، با مردم کره جنوبی و خانواده کشته شدگان و مصدومان ابراز همدردی کرد. وی همچنین اعلام کرد: متأسفانه تاکنون ۵ نفر از اتباع کشورمان در میان قربانیان این حادثه بوده‌اند.