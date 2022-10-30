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۸ آبان ۱۴۰۱، ۸:۳۹

اعلام عزای عمومی در کره جنوبی/ ۱۵۱ نفر در جشن هالووین کشته شدند

اعلام عزای عمومی در کره جنوبی/ ۱۵۱ نفر در جشن هالووین کشته شدند

پس از کشته‌شدن ده‌ها نفر بر اثر ازدحام جمعیت در جشن‌های هالووین در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی، رئیس‌جمهور این کشور روز یکشنبه اعلام سوگواری ملی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روز یکشنبه، پس از حادثه جشن‌های هالووین در پایتخت این کشور و کشته‌شدن ۱۵۱ نفر با انتشار بیانیه‌ای اعلام سوگواری ملی کرد.

یون سوک یول مرگ قربانیان که بیشتر آنها نوجوان و افراد در دهه ۲۰ زندگی بودند، تسلیت گفت و برای افراد مجروح که گفته می‌شود بالای ۱۵۰ نفر هستند، آروزی بهبودی سریع کرد.

اعلام عزای عمومی در کره جنوبی/ ۱۵۱ نفر در جشن هالووین کشته شدند

در بخشی از بیانیه رئیس‌جمهور کره جنوبی آمده است: این حادثه یک تراژدی واقعی است؛ تراژدی و مصیبتی که دیشب نباید در قلب سئول رخ می‌داد.

به نوشته راشاتودی، جسد شهروندانی از روسیه، چین، ایران، ازبکستان، و نروژ در میان قربانیان هستند.

«چوی چئون سیک» از مقامات کره جنوبی در این خصوص گفت که حادثه زمانی رخ داد که جمعیت زیادی از مردم در حرکت به سوی یک گذرگاه باریک نزدیک هتل همیلتون بودند که ناگهان تعدادی از آنها لگدمال شدند. جمعیت مذکور برای شرکت در جشن هالووین گرد هم آمده بودند که این حادثه رخ داد.

یک مقام پلیس نیز که نخواست نامش فاش شود گفت: دلایل بروز این حادثه در دست بررسی قرار دارد.

کد مطلب 5620066
محسن وفایی

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    نظرات

    • حمید کلباسی IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
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      چرا نوشته اید دهه 20 زندگی؟! هر دهه به معنای 10 سال می باشد بنابراین دهه بیست زندگی به معنای دویست ساله بودن است! باید می گفتید در دهه دوم زندگی خود بودند
    • saeed IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 2
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      برای اینا آرزوی مغفرت بیجاست ...
    • نسیم IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      3 0
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      ما ملت ایران به کشور ملت کره ی جنوبی و به خانواده های عزیزانی که حتی از کشور روسیه و ایران چین و ..در بین شهروندان کره ای بودن تسلیت و برای خانواده آنها از پروردگار صبر تحمل شکیبایی می خواهیم .

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