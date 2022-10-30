اعلام عزای عمومی در کره جنوبی/ ۱۵۱ نفر در جشن هالووین کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روز یکشنبه، پس از حادثه جشن‌های هالووین در پایتخت این کشور و کشته‌شدن ۱۵۱ نفر با انتشار بیانیه‌ای اعلام سوگواری ملی کرد.

یون سوک یول مرگ قربانیان که بیشتر آنها نوجوان و افراد در دهه ۲۰ زندگی بودند، تسلیت گفت و برای افراد مجروح که گفته می‌شود بالای ۱۵۰ نفر هستند، آروزی بهبودی سریع کرد.

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در بخشی از بیانیه رئیس‌جمهور کره جنوبی آمده است: این حادثه یک تراژدی واقعی است؛ تراژدی و مصیبتی که دیشب نباید در قلب سئول رخ می‌داد.

به نوشته راشاتودی، جسد شهروندانی از روسیه، چین، ایران، ازبکستان، و نروژ در میان قربانیان هستند.

«چوی چئون سیک» از مقامات کره جنوبی در این خصوص گفت که حادثه زمانی رخ داد که جمعیت زیادی از مردم در حرکت به سوی یک گذرگاه باریک نزدیک هتل همیلتون بودند که ناگهان تعدادی از آنها لگدمال شدند. جمعیت مذکور برای شرکت در جشن هالووین گرد هم آمده بودند که این حادثه رخ داد.

یک مقام پلیس نیز که نخواست نامش فاش شود گفت: دلایل بروز این حادثه در دست بررسی قرار دارد.