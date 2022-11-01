موج آنفلوانزا تا ۴ ماه ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهنام عرشی، با پاسخ به این سوال که یک بیمار مبتلا آنفلوانزا می‌تواند چند نفر را درگیر بیماری کند، افزود: اگر کسی قبلاً واکسن آنفلوانزا نزده و یا قبلاً بیماری را نگرفته است، می‌تواند مبتلا شود.

سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در عین حال گفت: البته شدت و درگیری بیماری آنفلوانزا در مقایسه با کرونا کمتر است.

عرشی ادامه داد: انتظار داریم همه ساله موج آنفلوانزا حدود سه تا چهار ماه طول بکشد، مگر اینکه سویه جدیدی بروز کند.

وی افزود: خوشبختانه سویه‌ای که شایع است، از سویه های آنفلوانزا در سال‌های گذشته است.