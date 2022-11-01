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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۹:۰۹

سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر مطرح کرد؛

موج آنفلوانزا تا ۴ ماه ادامه خواهد داشت

موج آنفلوانزا تا ۴ ماه ادامه خواهد داشت

سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفت: انتظار می‌رود موج آنفلوانزا، حدود سه تا چهار ماه طول بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهنام عرشی، با پاسخ به این سوال که یک بیمار مبتلا آنفلوانزا می‌تواند چند نفر را درگیر بیماری کند، افزود: اگر کسی قبلاً واکسن آنفلوانزا نزده و یا قبلاً بیماری را نگرفته است، می‌تواند مبتلا شود.

سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در عین حال گفت: البته شدت و درگیری بیماری آنفلوانزا در مقایسه با کرونا کمتر است.

عرشی ادامه داد: انتظار داریم همه ساله موج آنفلوانزا حدود سه تا چهار ماه طول بکشد، مگر اینکه سویه جدیدی بروز کند.

وی افزود: خوشبختانه سویه‌ای که شایع است، از سویه های آنفلوانزا در سال‌های گذشته است.

کد مطلب 5621720

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