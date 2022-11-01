قرعه کشی خودرو توهین به شعور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: احسنت به مجلس که همین ابتدای کار با «دو دو کردن» مخالفت می‌کند اما این مخالفت‌ها در پی تماس‌های پشت پرده و لابی‌های متعدد ایجاد شده است.

وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: مردم با هزار امید و آرزو پای صندوق‌های رأی آمدند که نمایش مبارزه با فساد را در این دولت و در قامت بزرگ مردان اجرایی چون شما ببینند تا زندگی‌هایی که به خاک سیاه نشسته، مسکن، صنعت نمایشگاهی، کلاف سردرگم خودرو و بسیاری از مسائل دیگر بهبود یابد.

چنارانی گفت: امروز در بازار نه تولید کننده و نه مصرف کننده و نه میلیون‌ها سهام دار مرتبط با این حوزه از شرایط موجود رضایت ندارند.

وی خطاب به سایر نمایندگان اظهار داشت: وکلای ملت که همگی در نطق‌ها و تذکرات خود درد مردم در نقاط مختلف کشور را بیان می‌کنید و افتخار می‌کنید که مقام معظم رهبری از شما به عنوان مجلس انقلابی یاد کرده است، باید نکاتی را به شما یادآوری کنم. روزی که فاطمی امین برای رأی اعتماد در صحن مجلس حاضر شد بیش از ۲۰ بار گفت «ان شاءالله درستش می کنیم»

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز فصل سختی فرارسیده است که دیگر با این وعده‌ها نمی‌توان کار را پیش برد. بی تدبیری نکنید و برای مردم فکری بیندیشید. دوران ان شاءالله و ما شاءالله تمام شده است و مردم کار انقلابی می‌خواهند و حتی کودکان نیز از میزان گرانی‌ها به سطوح آمده‌اند.

وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خبر دارید که کارخانه‌ها لاستیک‌ها را دپو کرده‌اند تا اندکی بعد آنها را گران‌تر بفروشند و این موضوع برای کامیون داران بسیار مشکل ساز شده است.

نماینده مردم نیشابور بیان کرد: آقای فاطمی امین درباره تورم گفتید بعد از یک سال به نصف می‌رسد. این تورم امروز نه تنها کنترل نشده بلکه روند صعودی به خود گرفته است و این نشانه ناتوانی در مدیریت و کنترل بازار است.

چنارانی تأکید کرد: مدیران وزارتخانه صمت پشت تریبون و روی کاغذ خوب حرف می‌زنند اما در عمل خبری از اقدام و برنامه برای کنترل بازار نیست.

وی افزود: سه ماه طول کشید تا استیضاح فاطمی امین از کشوهای نمایندگان به صحن مجلس برسد. این در حالی است که ۳۰ درصد نارضایتی‌های بازار به عملکرد وزارت صمت بازمی گردد.

نماینده مردم نیشابور عنوان کرد: افزایش قیمت خودروهایی که بیشتر ارابه‌های مرگ هستند تا خودرو از اقداماتی است که بابت آن از شما تشکر کنیم آقای فاطمی امین. اما همین ارابه‌های مرگ هم با هزار مکافات به دست مردم می‌رسد. قرعه کشی برای خرید خودرو توهین به شعور مردم و روشی غلط و ناعادلانه است.

چنارانی تأکید کرد: خانواده‌های ایرانی برخی دو الی سه خودرو دارند و مجدداً در قرعه کشی خودرو شرکت می‌کنند در حالی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی دوچرخه هم ندارند اما باز هم در قرعه کشی برنده نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: باید در مجلس امروز فریاد بزنیم انحصار خودروسازی در ایران باید شکسته شود. این موضوع دو بار در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است اما امروز شما به استیضاح رأی مخالف می‌دهید و چطور می‌خواهید فردا به وزیر صمت تذکر بدهید. چه مافیای پشت خودروسازی است؟

وی خاطرنشان کرد: من رئیس فراکسیون نمایشگاه‌ها هستم. باید بدانید اولین دوره از این نمایشگاه‌ها سال ۱۸۵۱ در لندن برگزار شد و امیر کبیر غرفه ۹۲ متری ایران را در آن نمایشگاه برگزار کرد. امروز این پست توسط وزیر صمت به روابط عمومی خندوانه سپرده شده است. ما از امیرکبیر به روابط عمومی خندوانه رسیدیم آقای وزیر!