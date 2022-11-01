شهرداری به تذکرات شورای شهر پاسخ بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی، در تذکر پیش از دستور صد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: خواهش من این است که شهرداری به فوریت تذکر اعضای شورای شهر توجه داشته باشد تا اقدامات عاجل در این رابطه انجام دهد.

وی ادامه داد: من در جلسات قبل درباره آب تهران تذکر دادم و از شهرداری تهران می‌خواهم در رابطه اقدامات لازم را انجام و گزارش اقدامات صورت گرفته را ارائه دهد.

عباسی با اشاره به اعتبارات شهرداری تهران برای مدارس گفت: در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران دستور العمل هایی برای همکاری با مدارس وجود دارد و گزارشی از این دست اقدامات باید به شورای شهر ارائه شود و شهرداران نیز باید اقدامات سازنده‌ای با مدارس داشته باشند.