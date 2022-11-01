به گزارش خبرنگار مهر، فصل دوم برنامه تلویزیونی «مامان‌ها» در قسمت اول خود در این هفته با موضوع «بازی خوب و بازی بد»، میزبان مادرهایی از استان اصفهان است. در این قسمت از تاثیرات مثبت و منفی بازی‌های مختلف بر روی کودکان صحبت شده است.

در قسمت بعدی این هفته، از نکات کمتر گفته شده مسئله «سقط عمد» سخن گفته شده است. موضوعی که با حضور دو مادر متخصص در این حوزه مورد واکاوی قرار گرفته است و امروز سه شنبه دهم آبان ماه روی آنتن شبکه سه می‌رود.

«مامان‌ها» در ادامه روند پخشِ این هفته خود به «دردسر آفرینی بچه‌ها» و موقعیت‌های سختی که کودکان برای مادران پیش آورده‌اند پرداخته و راه‌حل‌های مادران برای مواجهه با چنین موقعیت‌هایی را به بحث گذاشته است.

«تشویق و تنبیه» آخرین موضوع هفته جاری است که با گپ و گفت مادران و در ادامه صحبت‌های کارشناس برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم برنامه تلویزیونی «مامان‌ها» محصول مشترک گروه اجتماعی شبکه سه سیما و مرکز مستند سوره است که اجرای آن را عطیه عسگری برعهده دارد. این برنامه تلویزیونی هر روز حوالی ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.