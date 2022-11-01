واحد دندانپزشکی بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح سه شنبه در آئین راه اندازی واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه که با حضور حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه برگزار شد گفت: ارائه خدمات دندانپزشکی در بیمارستان تأمین اجتماعی عسلویه یکی از درخواست‌های مهم بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی بود که با تجهیز و آماده سازی و جذب دندانپزشک به آن جامه عمل پوشانده شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر اظهار داشت: با راه اندازی واحد دندانپزشکی این مرکز درمانی خدماتی نظیر ترمیم، پر کردن، کشیدن دندان و جرم گیری به مراجعین ارائه می‌شود که امیدواریم با این اقدام تا حدود زیادی از بار هزینه‌های درمانی بر دوش مردم کاسته شود.

وی گفت: در حال حاضر در همه مراکز درمانی سرپایی و در دو مرکز بستری تأمین اجتماعی استان خدمات رایگان دندانپزشکی به بیماران ارائه می‌شود.

اسماعیلی افزود: در راستای خدمت رسانی مطلوب به بیمه شدگان و با توجه به نیاز مردم شهرستان عسلویه در ماه‌های آتی بخش‌های ای سی یو و سی سی یو به خدمات بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه اضافه خواهد شد.