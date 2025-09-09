  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

دومین دستگاه رادیولوژی بیمارستان عسلویه راه اندازی شد

دومین دستگاه رادیولوژی بیمارستان عسلویه راه اندازی شد

بوشهر- مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهرگفت: با هدف ارتقا کیفیت خدمات تشخیصی و تسریع در روند درمان بیماران، دستگاه رادیولوژی دوم بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سیاسی نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و تجهیز بخش‌های پارا کلینیک بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه، دستگاه رادیولوژی دوم این بیمارستان با صرف اعتبار ۲۰ میلیارد ریال نصب و راه اندازی شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به توسعه خدمات درمانی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه گفت: در مسیر بهبود ارائه خدمات درمانی به مراجعین و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی تلاش می‌شود با تجهیز بخش‌های مختلف این بیمارستان سطح رضایت و اعتماد بیماران را بیش از پیش افزایش دهیم.

دکتر سیاسی نژاد از حضور چهار نفر متخصص رادیولوژی در این بیمارستان خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۹ هزار بار مراجعه به واحد رادیولوژی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صورت پذیرفته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر بیان داشت: با راه اندازی این دستگاه رادیولوژی امکان ارائه خدمات به تعداد بیشتری از مراجعین فراهم خواهد شد.

کد خبر 6584580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها