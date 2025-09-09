دومین دستگاه رادیولوژی بیمارستان عسلویه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سیاسی نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و تجهیز بخش‌های پارا کلینیک بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه، دستگاه رادیولوژی دوم این بیمارستان با صرف اعتبار ۲۰ میلیارد ریال نصب و راه اندازی شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به توسعه خدمات درمانی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه گفت: در مسیر بهبود ارائه خدمات درمانی به مراجعین و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی تلاش می‌شود با تجهیز بخش‌های مختلف این بیمارستان سطح رضایت و اعتماد بیماران را بیش از پیش افزایش دهیم.

دکتر سیاسی نژاد از حضور چهار نفر متخصص رادیولوژی در این بیمارستان خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۹ هزار بار مراجعه به واحد رادیولوژی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه صورت پذیرفته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر بیان داشت: با راه اندازی این دستگاه رادیولوژی امکان ارائه خدمات به تعداد بیشتری از مراجعین فراهم خواهد شد.