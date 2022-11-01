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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۹

با وجود نیمکت نشینی؛

مهاجم پرسپولیس فروشی نیست

مهاجم پرسپولیس فروشی نیست

کادرفنی پرسپولیس قصدی برای ترانسفر مهاجم جوان خود در نقل و انتقالات زمستانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته یازدهم با تعطیلی طولانی مدت به دلیل برگزاری رقابت‌های جام جهانی قطر روبرو شده است. همین موضوع بازار نقل و انتقالاتی را پیش از باز شدن پنجره زمستانی داغ کرده است تا صحبت‌هایی درباره جابجایی چند بازیکن پرسپولیس، صدرنشین فعلی این مسابقات منتشر شود.

مهدی عبدی مهاجم جوان سرخپوشان پایتخت که در دو دیدار ابتدایی این تیم در ترکیب اصلی حضور داشت پس از ناکامی در امر گلزنی به نیمکت پرسپولیس چسبید تا گلزنی‌های یورگن لوکادیا را در چند هفته متوالی تماشا کند. حضور او در بین بازیکنان ذخیره نارضایتی‌های این مهاجم را به همراه داشت تا بازار داغ شایعه پیرامون خودش را افزایش دهد.

با این حال یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان هیچ قصدی برای فروش یا حضور قرضی عبدی در تیم دیگر ندارد و او به طور قطع تا پایان فصل در این تیم خواهد ماند.

باشگاه پرسپولیس در حالی مانع از فروش عبدی خواهد شد که باشگاه‌هایی نظیر سپاهان اصفهان و نساجی مازندران درخواست اولیه خود را به مدیر برنامه‌های این بازیکن ارائه داده بودند.

کد مطلب 5621878
مهدی مرتضویان

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