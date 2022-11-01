پرتیراژترین روزنامه اوگاندا از رایزن فرهنگی ایران نوشت

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: چندی پیش مأموریت محمدرضا قزلسفلی به عنوان رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا به پایان رسید و او به کشور بازگشت. گزارشی از وداع مردم و برخی از مسئولان دینی و فرهنگی اوگاندا با قزلسفلی در این نشانی منتشر شده است. اما پس از این عزیمت نیوویژن پرتیراژترین و با نفوذترین روزنامه اوگاندا در گزارشی مفصل به شرحی از فعالیت‌های دیپلمات فرهنگی ایران ظرف سه سال و نیم گذشته در صفحه ۳۰ خود پرداخت. تیتر مطلب چنین بود: محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سفارت ایران: «فرهنگ اوگاندا غنی است و باید حفظ شود، برای همیشه دلتنگ فرهنگ اوگاندا خواهم شد». این گزارش در بین شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دینی ایرانی و اوگاندائی بازتاب وسیعی داشته است.

انتشار تصاویری رنگی از فعالیت‌های رایزن فرهنگی سابق از جمله «کاشت درخت تحکیم روابط دو کشور در دانشگاه اِنکومبا»، «سخنرانی قزلسفلی در سازمان علمی و فرهنگی سلیمان مَدده»، «پوشاندن لباس به ایتام مدرسه امام حسن (ع) در منطقه لوبالی اوگاندا» و «مصاحبه رایزن فرهنگی در ایام رو به اتمام مأموریت» و … به همراه ارائه گزارشی از آنها بخشی از مطلب روزنامه نیوویژن است.

در بخشی از گزارش روزنامه نیویژن آمده است: «تودیع محمدرضا قزلسفلی که سه سال و نیم پیش به عنوان رایزن فرهنگی به اوگاندا آمد هرگز آسان نیست. آن روز، مراسم خوش آمد گوئی و امروز تودیع که برای اوگاندائی‌ها غم و اندوه است. قزلسفلی محبوب اوگاندائی‌ها بوده و اجرای فعالیت‌های سازنده او عملاً نشان داد که مردم و فرهنگ اوگاندا را دوست دارد. وی اگر چه در پایان مأموریت از برگشتن به کشور خود خرسند است اما از اینکه از دوستان خود در اوگاندا جدا می‌شود احساس غم و اندوه می‌کند.»

روزنامه نیوویژن در بخشی از گزارش خود به نقل از رایزن فرهنگی سابق نوشته است: «فرهنگ سنتی و بومی اوگاندا غنی و سازنده بوده و شباهت‌های فراوانی با فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران دارد. لذا برای همیشه از آنها به نیکی یاد خواهد کرد. علیرغم اینکه بیش از دو سال دوره مأموریت قزلسفلی با شیوع بیماری کووید ۱۹ مصادف بوده است وی معتقد است بیش از آنچه که فعالیت کرده باید انجام می‌داد. وی بعد از تقلیل محدودیت‌های کرونایی به شهرستان‌ها جهت مشارکت در برگزاری فعالیت‌های فرهنگی سفر کرد. بیان این نکته تأسف آور است که مأموریت و دوره خدمت رسانی وی هم زمان با برداشتن محدودیت‌های کرونایی تمام شد.»

پرتیراژترین روزنامه اوگاندا در بخشی از گزارش خود به نقل از محمدرضا قزلسفلی نوشته است: «دوستی، محبت و میهمان نوازی اوگاندایی‌ها با خیلی از کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست. خدا را باید شکر کرد که نعمت‌های فراوانی به مردم دوست داشتنی اوگاندا ارزانی داشته است. رفتار قزلسفلی به عنوان یک غیر اوگاندایی طوری بوده است که اوگاندایی‌ها احساس نمی‌کردند که او خارجی بوده از یک کشور دیگری است. قزلسفلی گفته است: وقتی که به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف اوگاندا سفر می‌کردم احساس نمی‌کردم که یک خارجی هستم بلکه خود را عضوی از آن جامعه می‌دانستم. این واقعیت را دیدم که همه اوگاندایی‌ها اعم از مسلمان و مسیحی در کنار یکدیگر همدیگر را در آغوش گرفته، حمایت کرده و بطور مسالمت آمیز زندگی می‌کنند. در این کشور وقتی که به کسی حادثه خوب و یا بد اتفاق می‌افتد مردم به سرعت با او همراهی کرده و در شادی و غم با او مشارکت می‌کنند.»

نیوویژن در ادامه گزارش خود به نقل از رایزن فرهنگی سابق ایران نوشته است: «اوگاندایی‌ها بسیار علاقه‌مند هستند که از علوم و تجارب جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همه جانبه بهره‌مند شوند. آنها ملتی مشارکت جو هستند در همایش‌ها و کنفرانس‌های رایزنی فرهنگی ضمن حضور گسترده به سخنان مطرح شده با دقت توجه زیادی کرده و یاداشت برداشته و بسیار راغب هستند که درس‌ها و تجاربی را که زندگی آنها را تغییر می‌دهد، بدست آورند.»

این گزارش می‌افزاید: «قزلسفلی با بیان این نکته که به هر نقطه از اوگاندا که می‌رفت مورد استقبال گرم مردم قرار می‌گرفت و هدایایی به او تقدیم می‌شد تاکید کرد که باید اوگاندایی‌ها فرهنگ غنی و سازنده خود را برای انتقال به نسل‌های آینده حفظ کنند. یک سنت حسنه آنها این است که در خرید از بازارهای محلی فرشنده بیش از بهای کالای فروخته شده تحویل می‌دهد.»

مورینا ناکاتوده خبرنگار روزنامه نیوویژن در بخش دیگری از گزارش خود نوشته گرچه ورود قزلسفلی به اوگاندا با خوشحالی‌های فراوانی مواجه شد اما وداع و خداحافظی وی که هرگز کار ساده و آسانی نیست برای اوگاندایی‌ها با غم و اندوه توأم است. رایزن فرهنگی سابق ایران در کامپالا با حضور فعال خود در مراکز علمی، دینی، فرهنگی و هنری، همواره عشق و محبت خود را به فرهنگ و هنر سازنده اوگاندا عملاً ابراز کرده است.»

روزنامه فوق الذکر در ادامه گزارش خود به نقل از قزلسفلی نوشته است: «محبت و میهمان نوازی اوگاندایی‌ها را نمی‌توان به راحتی در چند جمله توصیف کرد. من به خیلی از مناطق اوگاندا سفر کرده و با چشم خود دیده‌ام که فرهنگ اوگاندا غنی و سازنده است. مضافاً اینکه فرهنگ و آداب مهمان نوازی این کشور کم نظیر و از مقام بالایی برخوردار است.» قزلسفلی بارها در سخنرانی‌های خود گفته است که اوگاندا مردمی دوست داشتنی و مهربان دارد.»

پوشاندن لباس به کودک اوگاندایی توسط محمدرضا قزلسفلی، عکاس خانم مورینا ناکاتودده خبرنگار روزنامه نیوویژن

بخشی از گزارش روزنامه نیوویژن به خلاصه‌ای از آنچه را که قزلسفلی در طول مأموریت خود در اوگاندا انجام داده اختصاص پیدا کرده است. رایزنی فرهنگی ایران در طول سال چندین همایش، جشنواره، کارگاه آموزشی و فرهنگی برگزار کرده است. مضافاً اینکه رایزنی فرهنگی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری مساجد، انجمن‌های دانشجویان، نمایشگاه‌های سنتی و صنادیع دستی، اهدا کتاب به کتابخانه ملی اوگاندا، تقویت کتابخانه‌های مراکز علمی و آموزشی حمایت کرده است. همچنین رایزنی فرهنگی در ایام شیوع کووید نوزده به مدارس مختلف دستگاه‌های دماسنج جهت تست کرونا دانش آموزان اهدا کرده است.

در بخش دیگری از گزارش روزنامه دولتی و پرتیراژ نیوویژن اوگاندا آمده است: «آموزش زبان و ادبیات فارسی در دو دانشگاه بین المللی کامپالا، تعامل با شورای بین الادیان اوگاندا در برگزاری نشست‌های تخصصی گفت‌وگوی همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و مسیحیان و همچنین جایگاه پیروان ادیان الهی در جمهوری اسلامی ایران، روابط صمیمی فرهنگی با پادشاهی‌های سنتی بوگاندا و… بویژه در برگزاری اکسپو فرهنگی و توجه خاص جناب کاباکا رونالد موتبی دوم پادشاه سنتی به اقلام فرهنگی و سنتی غرفه رایزنی فرهنگی و… بخشی از فعالیت‌های محمدرضا قزلسفلی رایزنی فرهنگی سابق ایران در اوگاندا است.»

روزنامه فوق الذکر در بخشی از گزارش خود به نقل از رایزن فرهنگی سابق نوشته است که فرهنگ سازنده، اساس هر نوع توسعه و پیشرفت انسانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی است. لذا روابط دو کشور بر اساس قرارداد فرهنگی بوده و در حال گسترش است. قزلسفلی در طول مأموریت خود جهت منافع دوجانبه دو کشور همواره اوگاندایی‌ها را به سفر به ایران برای امور تجاری و آموزشی تشویق کرده است.