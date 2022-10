خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: به باور بسیاری از متخصصان دیپلماسی فرهنگی، محمدرضا قزلسفلی یکی از مؤثرترین دیپلمات‌ها و فعالان فرهنگی ایران در خارج از کشور است. او متخصص کار فرهنگی در آفریقاست و آشنایی کامل با فرهنگ مردمان قاره سیاه دارد و به همین دلیل هم توانست سال‌ها در کشورهای مختلف این قاره از جمله سیرالئون، غنا، اوگاندا و… فعالیت کند و بهترین مبلغ برای معرفی فرهنگ ایران اسلامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران باشد. می‌دانیم که دیپلماسی فرهنگی، چانه‌زنی برای رسیدن به سندها و اهدافی است که جوامع انسانی را با هم متحد می‌کند. رسیدن به این سندها بر پایه مؤلفه‌های مشترک فرهنگی میان جوامع است و این روشی است که سازوکار قدرت در جهان دیگر از گفتمان مبتنی بر امنیت به گفتمانی مبتنی بر محوریت فرهنگ سوق داده است. انقلاب اسلامی ما نیز در ذات خود یک رخدادی فرهنگی بوده است و به همین علت نیز روابط خود با جهان را بر محوریت فرهنگی که خاصیتی گفت‌وگویی دارد پیگیری می‌کند.

قزلسفلی نماد «گفت‌وگو» به معنای واقعی کلمه است و توجه و ارجی بسیار به کرامت انسان می‌گذارد. این روشی است که همه فارغ التحصیلان واقعی مکتب و مدرسه ائمه دارند. به همین دلیل او در کشورهای محل مأموریت خود بجز مسلمانان مورد احترام پیروان همه ادیان بود. او در دانشگاه‌های و مجامع علمی مختلف حضور پیدا می‌کرد و به عنوان یک شخصیت دینی به ایراد سخن می‌پرداخت. بارها در نمازهای جمعه کشورهای محل مأموریت خود امام بوده و خطبه خوانده است. در آئین‌های مذهبی دیگر ادیان شرکت کرده و مورد احترام آنان بوده است. او در امتداد همه این فعالیت‌ها به عنوان یک شخصیت دینی برجسته ملجا و پناهی برای شیعیان محل مأموریت خود به شمار می‌رفت و به حل مشکلات معرفتی آنها می‌پرداخت و بعضاً نیز امور شرعی آنها را حل و فصل می‌کرد. حضور کنشمند او به عنوان رایزن فرهنگی ایران باید به عنوان الگویی برای دیپلمات‌های فرهنگی دیگر مستند شود.

اکنون مدتی است که مأموریت محمدرضا قزلسفلی به عنوان رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا پایان یافته است. این امر باعث شد تا بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی اوگاندا با ارسال پیام‌ها و لوح‌هایی از او تقدیر به عمل آورند.

آقایان شیخ شعبان رمضان موباجه مفتی ملی، شیخ محمد شعبان گالابوزی مفتی عالی اوگاندا، انجمن روزنامه نگاران و خبرنگاران و تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها و شخصیت‌های فرهنگی، هنری، علمی این کشور با اهدا لوح و تقدیرنامه از محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی اخیر کشورمان در کامپالا تقدیر و تشکر به عمل آوردند. گفتنی است که محمدعلی وایسوا قائم مقام مفتی و رئیس شریعت شورای عالی مسلمانان اوگاندا، دبیر کل دفتر مفتی عالی شیخ طاها ک موبیرو و… با مراجعه به محل رایزنی تقدیرنامه‌ها را اهدا کردند.

ارسال این تقدیرنامه‌ها به سازمان متبوع که تنها به تعدادی از آنها در این گزارش اشاره شده حرکتی خود جوش بوده و گواهی بر تأیید عملکرد رایزنی فرهنگی ظرف سه سال گذشته است. تصاویری از تقدیرنامه‌ها به همراه ترجمه مطالب مندرج در آنها به شرح ذیل است:

از: دفتر مفتی ملی اوگاندا جناب شیخ شعبان رمضان موباجه

به: رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا آقای محمدرضا قزلسفلی سلام علیکم

موضوع: تقدیر از دستاوردها

در بخشی از تقدیرنامه شورای عالی مسلمانان اوگاندا به ریاست مفتی ملی جناب شعبان رمضان موباجه خطاب به محمدرضا قزلسفلی آمده است که «این شورای عالی مسلمانان اوگاندا به حضرتعالی سلام و تحیت عرض نموده و از فعالیت‌های فرهنگی و دینی شما را در سطح کشور تقدیر و تشکر به عمل آورده و به صراحت تصدیق و تأیید می‌نماید که شما در اوگاندا دستاوردهای عالی و ممتاز داشته‌اید.»

در بخشی از تقدیرنامه خطاب به محمدرضا قزلسفلی آمده است که «شورای عالی مسلمانان اوگاندا شاهد این واقعیت بوده است که شما برای ملت اوگاندا فعالیت‌های فوق العاده‌ای انجام داده و دستاوردهای فرهنگی و دینی چشمگیری برای دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا از خود به یادگار گذاشته‌اید.»

در بخشی از تقدیرنامه خطاب به رایزن فرهنگی سابق آمده است که «هر زمان از شما برای مشارکت در فعالیت‌های شورا و دفتر مفتی دعوت به عمل می‌آمد، حضور و نقش فعال و سازنده‌ایی داشته‌اید. قطعاً مشارکت همه جانبه و طاقت فرسای شما در اجرای بهینه برنامه‌های شورا مؤثر بوده اند. در غیر این صورت ما شاهد نتایج موفقیت آمیز فعالیت‌های خود در اوگاندا نمی‌بودیم.»

در تقدیر نامه همچنین آمده است که «متأسفانه مأموریت شما در اوگاندا زمانی به پایان رسید که ما بیش از پیش به حضور و همکاری آن برادر نیاز داشتیم. ما یک بار دیگر می‌خواهیم از تلاش‌های فوق العاده شما در اوگاندا تشکر کرده و امیدواریم در هر کجا که هستید از ادامه فعالیت‌ها و همکاری‌های سازنده‌ای که با ما داشته‌اید، همچنان بهره‌مند شویم. با بهترین آرزوها برای شما.»

دکتر محمدعلی وایسوا قائم مقام مفتی و رئیس شریعت شورای عالی مسلمانان اوگاندا.

از: دفتر مفتی عالی اوگاندا جناب شیخ محمد شعبان گالابوزی

به: شیخ دکتر محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا

موضوع: پیام خداحافظی، تقدیر و تشکر.

در بخشی از تقدیرنامه مفتی عالی (دوم) اوگاندا آمده است که «جناب آقای شیخ محمدشعبان گالابوزی، پس از کسب اطلاع از پایان مأموریت محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامپالا از کمیته اجرایی دفتر خود خواست تا به پاس خدمات ارزنده‌ای که وی در این کشور انجام داده است با برگزاری نشست ویژه‌ای مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.»

در این تقدیرنامه خطاب به محمدرضا قزلسفلی آمده است که «دفتر مفتی عالی اوگاندا در طول مأموریت شما از حمایت‌های پی در پی و مفید رایزنی فرهنگی بهره‌مند بوده است.»

در ادامه تقدیر نامه خطاب به رایزن فرهنگی سابق محمدرضا قزلسفلی به صراحت آمده است که " مفتی عالی اوگاندا از تلاش‌های خستگی ناپذیر و بی وقفه شما در ترویج فرهنگ و معارف اسلامی در اوگاندا بطور خاص و در آفریقا بطور عام قدردانی می‌کند.

در بخشی از تقدیرنامه مفتی عالی اوگاندا خطاب به محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سابق کشورمان آمده است که «حضور فعال، عالمانه، صادقانه، مجدانه، روشنگرانه توأم با بصیرت و اشتیاق شما در یاد و خاطره جامعه اوگاندا برای همیشه زنده خواهد ماند.»

در ادامه تقدیرنامه فوق الذکر خطاب به قزلسفلی آمده است که «شما به عنوان رایزن فرهنگی بیش از وظایف رسمی خود فعال بوده و با فعالیت‌های سازنده‌ای که در اوگاندا داشته‌اید فردی مثال زدنی بوده، خدمات ارزنده‌ای به مردم این کشور ارائه کرده و برای جامعه ما خیر و برکت بودید. لذا ما دعا می‌کنیم که خداوند متعال به شما، خانواده و کارکنان رایزنی پاداش، خیر و برکت فراوان دهد. شما برای تشکیلات مفتی عالی اوگاندا نعمت بزرگی بودید. لذا یک بار دیگر از شما تقدیر و تشکر به عمل می‌آوریم.»

ارادتمند شما دبیر کل دفتر مفتی عالی شیخ طاها ک. موبیرو.

از: انجمن روزنامه نگاران اوگاندا

به: الحاجی محمدرضا قزلسفلی – رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامپالا – اوگاندا.

موضوع: تقدیرنامه.

انجمن روزنامه نگاران و خبرنگاران اوگاندا که در جایگاه رهبری رسانه‌های این کشور است، در سال ۱۹۶۳ میلادی تأسیس و هم اکنون با بیش از یک هزار عضو روابط بسیار حسنه‌ای با رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامپالا داشته است.

در بخشی از تقدیرنامه انجمن روزنامه نگاران اوگاندا خطاب به محمدرضا قزلسفلی آمده است که «رایزنی فرهنگی ظرف مأموریت شما با انجمن روزنامه نگاران اوگاندا در زمینه‌های مختلف همکاری‌های صمیمانه‌ای داشته و از حمایت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی در قالب کارگاه‌های دانش افزائی بهره‌مند بوده است.

ما روزنامه نگاران از اینکه با شما همکاری داشته‌ایم بسیار احساس غرور کرده و با افتخار اعلام می‌کنیم که اگرچه مأموریت شما در اوگاندا به پایان رسیده است لیکن نام شما به عنوان سفیر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کتاب‌ها و اسناد فرهنگی ما باقی خواهد ماند.

ما اعضای انجمن روزنامه نگاران اوگاندا بسیار سپاسگزار خواهیم بود که بتوانیم روابط صمیمانه و سازنده خود را با جمهوری اسلامی ایران، رایزنی فرهنگی و بویژه با شخص شما به عنوان یک شخصیت فرهنگی ادامه دهیم.»

ارادتمند شما عیسی چیگونگو – دبیر امور خارجه انجمن روزنامه نگاران اوگاندا.

از: بنیاد اسلامی فجر اوگاندا

به: الحاجی محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا

موضوع: قدردانی از فعالیت‌های فوق العاده شما در اوگاندا

در بخشی از تقدیرنامه فوق الذکر آمده است که «بنیاد اسلامی فجر اوگاندا و سایر مؤسسات فرهنگی و علمی این کشور از خدمات فوق العاده انساندوستانه، فرهنگی و سخاوتمندانه شما ظرف سه سال مأموریت خود در اوگاندا تقدیر و تشکر به عمل می‌آورد.

حضور فعال و صادقانه شما در اوگاندا روحیه‌ای سرشار از شوق و شعف و امیدواری به ما داده است. لذا مطمئن هستیم که مؤسسات اسلامی ما با هدایت و رهنمودهای دلسوزانه و پدردانه شما قادر به ادامه ترویج تعالیم عالیه تشیع و شکوفا شدن فرهنگ و معارف اهل البیت (ع) در سطح وسیعی از اوگاندا خواهند بود.

شما که برای ما از سوی خدا متعال نعمت بزرگی بودید در انجام فعالیت‌های فرهنگی، دینی، علمی از استعداد شکوهمند توأم با تعقل و تفکر بهره‌مند بوده و شخصیتی سازنده برای کشور ما اوگاندا بودید.

ما دستاوردها و میراث شما را فراموش نکرده و همواره با شما و رایزنی فرهنگی همکاری خواهیم کرد. ما در اوگاندا رهنمودهای سازنده شما را جهت تحقق اهداف اسلام و نیل به توسعه همه جانبه انسانی همیشه بکار خواهیم بست. حقیقتاً شما برای جامعه ما تحولات و تغییرات مثبتی ایجاد کردید. ما از شما شدیداً سپاسگزاری و قدرشناسی به عمل می‌آوریم.

ما همواره دعا می‌کنیم که خداوند متعال شما را حفظ کرده و عمری با پربرکت عطا نموده و موجبات ارتقا عزت شما را در در دنیا و آخرت فراهم نماید.»

موسی موگانزا سئودی، رئیس بنیاد اسلامی فجر – اوگاندا

از: سازمان اسلامی شیعه اثناعشری اوگاندا

به: اعطا گواهینامه تقدیر به محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا

در تقدیرنامه سازمان اسلامی اثناعشری اوگاندا آمده است که «این تقدیرنامه به آقای محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کامپالا که در طول مأموریت خود نقش سازنده‌ای در توسعه فرهنگی و علمی جامعه اوگاندا اعم از مسلمانان و مسیحی داشته، از محرومان اجتماعی و اقتصادی حمایت کرده، در توسعه همه جانبه مؤسسات فرهنگی و آموزشی اوگاندا مشارکت داشته و در تفاهم دو ملت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا و تحکیم روابط دو کشور مؤثر بوده است، تقدیم می‌گردد.»

پروفسور آدم سبیالا – رئیس سازمان اسلامی شیعه اثناعشری اوگاندا.

از: سفیر جوانان آفریقا

موضوع: اعطا گواهینامه خدمت به مردم اوگاندا

به: محمدرضا قزلسفلی

در تقدیرنامه سفیر جوانان آفریقا آمده است که «بدینوسیله از خدمات عالی و فوق العاده آقای محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، مروارید آفریقا، که در توسعه فرهنگ اسلامی، تحکیم و تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور با شور و شوق فراوان گام‌های مؤثری برداشته است، تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.» لوییمبازی عیسی کاتونگولو – سفیر جوانان آفریقا

از: انجمن فارغ التحصیلان اوگاندائی دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) قم، جمهوری اسلامی ایران

به: محمدرضا قزلسفلی.

موضوع: اعطا تقدیرنامه

در تقدیر نامه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) خطاب به محمدرضا قزلسفلی آمده است که «بدینوسیله از سخت کوشی و تلاش‌های خستگی ناپذیر شما در ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی و انجام اعمال صالح اسلامی در اوگاندا تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. شما با اخلاقی خوب، وظایف و مسئولیت‌های رایزنی خود را با روحیه‌ای توأم با بصیرت به خوبی در اوگاندا انجام دادید. لذا برای همیشه در یاد و خاطره مردم اوگاندا خواهید ماند.» یوسف زبیر سرونجوجی رئیس انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) قم، جمهوری اسلامی ایران.

از: سید محمدعلی موسوی، مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره شرکت‌های مؤسسه ایران- اوگاندا - هلدینگ ایران اوگاندا. گروه کشاورزی و صنایع ایران - ابریشم افریقا - عمران پارس

به: محمدرضا قزلسفلی

برادر عزیز و بزرگوارم جناب استاد محمدرضا قزلسفلی - سلام علیکم

این اولین بار است در مدت ۲۱ سال حضورم در اوگاندا از پایان مأموریت یک کارمند دولت غمناک شده‌ام.

شما اسطوره اخلاق و بزرگی و نمونه مسجل و مسجم یه مبلغ اسلامی بودید که متأسفانه بدنه اجرایی ما از عناصر فرهیخته‌ای مثل شما دیگر برخوردار نیست. اخلاق پدرانه و دلسوازنه شما و همسر مکرمه که به معنای مادری دلسوز و خواهری عالمه هستند ستودنی است.

امیدوارم تحت توجهات حضرت ولی عصر عج در جایگاه‌های دیگر نیز موفق باشید و سلامت و شاداب به همین خطی که در اوگاندا عمل کردید ادامه دهید.

ارادتمند و برادر کوچک شما سید محمد علی موسوی مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره شرکت‌های مؤسسه ایران - اوگاندا - هلدینگ ایران و اوگاندا. گروه کشاورزی و صنایع ایران - ایریشم آفریقا - عمران پارس.

از: لوییمبازی عیسی کاتونگولو و خانم آیه سیزا کاترین.

به: محمدرضا قزلسفلی

اعطا لوح تقدیر و قدردانی

در لوح تقدیر کارمندان محلی رایزنی خطاب به رایزن فرهنگی اخیر آمده است «بدینوسیله از آقای محمدرضا قزلسفلی که رایزنی پرتلاش، موفق، خوش اخلاق و دلسوز برای ما بود تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

محمد رضا قزلسفلی با قلب و دلی پاک، مدیریتی خردمندانه و حکیمانه با تمام اوگاندائی‌ها اعم از مسلمان و مسیحی رفتاری انسانی، اسلامی و سازنده داشته است. لذا ما از خداوند متعال می‌خواهیم که خیر دنیا و آخرت را به ایشان و خانواده‌اش عطا نماید.»

لوییمبازی عیسی کاتونگولو – خانم آیه سیزا کاترین.

آقای اوکلوایموزز آجن قائم مقام سازمان پان افریکن اوگاندا در بخشی از تقدیرنامه خود خطاب به رایزن فرهنگی اخیر کشورمان در اوگاندا نوشته است «از خدمات ارزنده و انسان دوستانه آقای محمدرضا قزلسفلی در اوگاندا بسیار تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. ما در اوگاندا برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنیم.

ناگفته نماند که طبق مشاهدات میدانی من رایزن فرهنگی اخیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا نماد یک دیپلمات دلسوز بوده و با دیپلماسی فعال خود اوگاندائی‌ها را با تصویر حقیقی انقلاب اسلامی ایران، دستاوردهای آن و همچنین اسلام ناب آشنا و موجب جذب آنها به جمهوری اسلامی ایران شد.

دکتر تاج الدین ثانی استاد دانشگاه کامپالا در بخشی از تقدیرنامه خود خطاب به محمدرضا قزلسفلی نوشته است: «من نیز از آثار و فعالیت‌های ارزشمند آقای قزلسفلی در دانشگاه‌های اوگاندا تقدیر و تشکر می‌آورم. اگر چه محمدرضا قزلسفلی میراث گرانقدری در بین ما گذاشته است لیکن دلتنگ او خواهیم شد. من به عنوان استاد دانشگاه از نزدیک با جزئیات فعالیت‌های فرهنگی، علمی، ایران شناسی و دینی رایزن فرهنگی اخیر ایران و اهمیت آنها آشنایی داشتم.

فروتنی بی بدیل، تواضع، سخاوت، مهربانی و انسان دوستی از جمله میراث محمدرضا قزلسفلی به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا بوده است. انشا الله با عنایت خداوند متعال در ادامه خدمت به امت مسلمان موفق باشید.»

پروفسور فرانسیس اوچان رئیس دانشگاه کنتیم اوگاندا در بخشی از تقدیرنامه خود خطالب به محمدرضا قزلسفلی نوشته است که «من شخصاً از اینکه شنیدم مأموریت شما در اوگاندا رو به اتمام است ناراحت و محزون شدم. ما هرگز فردی مثل شما در اوگاندا نخواهیم داشت همانطور که در گذشته نیز کسی مثل شما در اوگاندا نداشتیم. خداوند متعال حافظ شما باشد. به امید روزی که برای ادامه خدمت بیشتر با اوگاندا برگردید، انشا الله.»

آقای جویس رئیس انجمن دانشجویان دانشگاه ماکارره در بخشی از تقدیرنامه و تشکر خود خطاب به محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی اخیر در کامپالا نوشته است: «در کنفراسی که فوریه ۲۰۲۲ در دانشگاه ماکارره راجع به انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن برگزار شد حضور داشته و به سخنان مستند شما با دقت گوش می‌دادم. مطالب زیادی از ایران آموختم. از آن روز دیدگاه من نسبت به جمهوری اسلامی ایران به کلی تغییر کرد. تا قبل از آن کنفرانس، نظر من درباره ایران منفی بود. به امید اینکه جمهوری اسلامی ایران را بیشتر بشناسم.»

پروفسور عابدی شخصیت هندی الاصل مقیم اوگاندا و عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه‌های کامپالا، ماکارره، جامعه المصطفی کامپالا و… در بخشی از تقدیرنامه خود نوشته است «محمدرضا قزلسفلی با حضور فعال خود در مراکز و محافل مختلف اوگاندا ضمن تحکیم وحدت در بین مسلمانان این کشور فعالیت‌های فرهنگی، علمی و دینی شگفت انگیز و فوق العاده‌ای انجام داده است.»

همچنین ده‌ها شخصیت فرهنگی، دینی و علمی اوگاندا با حضور خود در رایزنی فرهنگی از فعالیت‌های رایزن فرهنگی سابق در اوگاندا تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

Okello Emoses Agen , Pan African club- Uganda

Thank you so much for the service you rendered to Uganda and Humanity.... I wish you all the best H.E

Dr Tajoddin Sany from Kamapala University : I add my voice of applause for Hajj Sofla's works. He is a legacy of unmatched humility and humanism of generosity. With my observation, objectively, It goes without saying, that he has been an icon of true diplomacy that has attracted many Ugandans to get closer and appreciate what actually the office stands for. Consequently, It may cost alot to uphold the magnetic style of his own calibre for which many are witnesses.

May Allah's blessings come his way to continue serving this UMMAH………..

P. Fransis Ochan : I am personally unhappy to hear that you have completed the contract in Uganda.

We shall never get a person like you in Uganda much as we have never got one like you before.

May Allay safe guard you until you renew the contract back to Uganda, Inshaallah

Joyce from Makerere Student Aso. : Good afternoon sir . I attended the conference they had organized in Makerere about Iranian history and achievements. I would like to know more about Iran . I really learnt alot and my perspective about Iran changed hoping to learn more