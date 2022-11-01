«تاریخ ماد» به چاپ سیزدهم رسید/استقرار حکومت پارس و ظهور ماد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تاریخ ماد» نوشته ا. م.دیاکونوف با ترجمه کریم کشاورز توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ سیزدهم رسید. در این کتاب مهم‌ترین مراحل تاریخ ماد قدیم به یاری مدارک و مطالب آثار مکتوب روشن شده است. از آغاز تشکیل طبقات در جامعه مزبور تا تأسیس امپراطوری بزرگ ماد و سپس، بعد از استقرار حکومت پارس و ظهور سلطنت «ماد – آتروپاتن» (پایان قرن ششم قبل از میلاد)

در حوزه باستان‌شناسی، کشف‌هایی صورت گرفته و لوح‌هایی قرائت شده که گوشه‌هایی از تاریخ ماد را تا حدی روشن ساخته است. دیاکونوف، مؤلف تاریخ ماد، با توجه به اینکه مادها پیش از دوران هخامنشیان بر بخش وسیعی از ایران حکومت می‌کردند، به گردآوردن مدارک و اسناد جدید و تنظیم و تدوین و نقد آن‌ها و نیز تطبیق مطالب تاریخی کنونی با همان مدارک پرداخته است و چون وی، علاوه بر تخصص در تاریخ خاور باستانی، دانشمندی زبان‌شناس بود از اسناد و مدارک مستقیماً بهره گرفته و بدین‌سان بر جنبه تحقیقی کتاب افزوده است.

کشاورز نویسنده، پژوهشگر و مترجم کار خود را با ترجمه آثار ادبی و اجتماعی اعم از رمان و داستان آغاز کرد و بعد به ترجمه آثار برگزیده تاریخی و تحقیقی روی آورد. وی در طول عمر خود خدمت اساسی به ترجمه کتاب‌های ایران‌شناسی و دانش داستان‌نویسی ایران کرد.

در قسمتی از مقدمه کتاب که توسط مترجم نوشته شده است می‌خوانیم:

«مادها تنها قبیله‌های آریایی زبان بودند که پیش از دوران هخامنشیان در بخش بزرگی از ایران کنونی دولت‌گونه و پادشاهی داشتند. عهد ایشان از لحاظ طول زمان حتی بیش از دو برابر روزگار فرمانروایی شاهان هخامنشی بوده است اما تاریخ ماد و دولت و پادشاهی ایشان فصل مستقلی در تاریخ ایران نداشته‌اند.»

کتاب «تاریخ ماد» برای اولین بار با ترجمه کریم کشاورز سال ۱۳۴۵ توسط انتشارات فرانکلین منتشر شد و پس از ۵۶ سال، در شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۲۱ هزارتومان عرضه شده است.