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۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۴۱

همزمان با آیین تشییع شهدای خدمت در تهران؛

دیوارنگاره میدان جهاد هم عزادار شد؛ خادم‌الرضا شهید خدمت

دیوارنگاره میدان جهاد هم عزادار شد؛ خادم‌الرضا شهید خدمت

دیوارنگاره میدان جهاد صبح امروز سه شنبه اول خرداد به مناسبت شهادت سید شهدای خدمت و یارانش تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره میدان جهاد نیز پس از ۲ دیوارنگاره بزرگ میدان ولیعصر (عج) و انقلاب تهران که روز گذشته، طرح‌هایی از شهدای خدمت در آنها نصب شده بود، تغییر کرد تا رنگ و بوی عزاداری برای شهدای خدمت در فضای شهر بپیچد.

این دیوارنگاره در ساعات ابتدایی اعلام شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و همراهان‌شان در حادثه سقوط بالگرد در تبریز، توسط حامد مغروری و با نوشتاری از مسعود نجابتی طراحی شد.

دیوارنگاره میدان جهاد هم عزادار شد/ خادم‌الرضا شهید خدمت

قرار است روز چهارشنبه دوم خرداد تشییع شهدای خدمت در پایتخت انجام شود که دیوارنگاره‌های بزرگ شهر تهران نیز به همین دلیل رنگ عزاداری به خود گرفته‌اند.

کد مطلب 6115151

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