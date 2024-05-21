به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره میدان جهاد نیز پس از ۲ دیوارنگاره بزرگ میدان ولیعصر (عج) و انقلاب تهران که روز گذشته، طرح‌هایی از شهدای خدمت در آنها نصب شده بود، تغییر کرد تا رنگ و بوی عزاداری برای شهدای خدمت در فضای شهر بپیچد.

این دیوارنگاره در ساعات ابتدایی اعلام شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و همراهان‌شان در حادثه سقوط بالگرد در تبریز، توسط حامد مغروری و با نوشتاری از مسعود نجابتی طراحی شد.

قرار است روز چهارشنبه دوم خرداد تشییع شهدای خدمت در پایتخت انجام شود که دیوارنگاره‌های بزرگ شهر تهران نیز به همین دلیل رنگ عزاداری به خود گرفته‌اند.