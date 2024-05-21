بازار ارز آرام است؛ تثبیت قیمت دلار در کانال ۵۷ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌از اعلام سانحه بالگرد سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور به همراه اعضای هیأت همراه وی، نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز نشأت گرفته از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در راستای کاهش قیمت ارز، با ریزش و تداوم روند نزولی نرخ به پله ۵۶ هزار تومان رسیده بود اما به محض اعلام خبر حادثه در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار روند صعودی به خود گرفت و مجدد به کانال ۶۱ هزار تومان بازگشت.

روند افزایشی قیمت ارز، روز پس از حادثه متوقف شد و دلار مجدد از کانال ۶۰ هزار تومان فاصله گرفت؛ تا جایی که دیروز دلار در محدوده‌های ۵۷ هزار تومان معامله می‌شد.

مشاهدات میدانی خبرنگار مهر از بازار غیررسمی ارز طی روز جاری نیز حکایت از تداوم آرامش و ثبات در بازار دارد؛ در ساعاتی از روز قیمت دلار وارد کانال ۵۶ هزار تومان هم شد اما در نهایت روی پله ۵۷ هزار و ۳۵۰ تومان تثبیت شد.

گفتنی است، طبق تحلیل کارشناسان این تداوم کاهش قیمت تا پله ۵۲ هزار تومانی نیز ادامه‌دار خواهد بود.