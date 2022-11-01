سهم گیاهان دارویی از تولید ناخالص داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ساداتی نژاد امروز در افتتاحیه ششمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی که در مصلی تهران برگزار شد، عنوان کرد: جهاد کشاورزی در معاونت باغبانی به حوزه گیاهان دارویی دفتری را اختصاص داده و در این حوزه فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه طب سنتی و گیاهان دارویی یک رشته بین حوزه‌ای است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری در حوزه گیاهان دارویی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند که به صورت کلی نقش هماهنگی بین این وزارتخانه‌ها معاونت علمی است تا اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد.

وی با بیان اینکه حوزه گیاهان دارویی از ظرفیت بالایی در حوزه اشتغال در دنیا برخوردار است، گفت: بیش از دو هزار گونه گیاهی دارویی مناسب در کشور داریم که نتوانسته ایم روی بعضی از آنها کاری انجام دهیم اما همچنان این ظرفیت وجود دارد.

ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آب و هوای کشور و مراتع برای رشد گیاهان دارویی می‌تواند یکی از این ظرفیت‌ها باشد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کشور ما بستر مناسبی برای تولید گیاهان دارویی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور ایجاد یک زنجیره ارزش در حوزه گیاهان دارویی است، گفت: ما باید تمرکز خود را در این حوزه قرار دهیم تا بتوانیم به ارزش افزوده بالایی در این حوزه برسیم.

ساداتی نژاد ادامه داد: در این راستا درصدد هستیم مجوزی برای راه اندازی پالایش گیاهان دارویی برای بخش خصوصی صادر کنیم تا بتوانند با سرمایه گذاری در این حوزه ثروت آفرینی داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر جهاد کشاورزی در حوزه گیاهان دارویی گفت: ما توانستیم طی یک سال اخیر میزان اراضی زیر کشت گیاهان دارویی را از ۲۵۰ هزار هکتار به ۲۸۰ هزار هکتار برسانیم. این نشان می‌دهد کشت گیاهان دارویی طی یک سال ده درصد افزایش داشته است.

وی گفت: نگاه ما با توجه به ابلاغ اصلاح الگوی کشت است؛ کشت گیاهان دارویی به جای کشت گیاهان آب بر از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: در همین راستا در برخی اقلیم‌های کشور کشت گیاهان دارویی جایگزین کشت گیاهان اقتصادی می‌شود.

ساداتی نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی عزم خود را جزم کرده که از الگوهای کشت گیاهان دارویی حمایت کند، گفت: یکی از این الگوها کشت قراردادی است که از سال آینده شروع خواهیم کرد که از مباحث مهم دولت سیزدهم بوده است‌.

به گفته وی کشت قراردادی را از غلات و گندم آغاز کردیم و قرار است امسال آن را در حوزه گیاهان دارویی توسعه دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: کشت قراردادی موضوعی به شدت راهبردی در حوزه گیاهان دارویی محسوب می‌شود که می‌تواند به واسطه دانش بنیان‌ها توسعه یابد.

ساداتی نژاد ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد گیاهان دارویی می‌توانند تا دو درصد GDP کشور را از آن خود کنند و این دورنمای خوبی در صنعت، محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: نقش شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه مؤثر است و این می‌تواند در سلامت کشور نیز اثرگذار باشد.

ساداتی نژاد افزود: پیگیری چنین موضوعاتی در حوزه گیاهان دارویی می‌تواند از خام فروشی که بلای جان گیاهان دارویی کشورمان است جلوگیری کند.

وی با تاکید بر ضرورت به کارگیری استانداردهای جهانی در تولید گیاهان دارویی گفت: از آنجایی که این حوزه ثروت ساز است می‌توانیم بر اساس استانداردها آینده خوبی در این حوزه برای کشورمان رقم بزنیم.