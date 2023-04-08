به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مکانیزاسیون فرآیند کشت و برداشت گیاهان دارویی در افزایش سودآوری، ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات محصولات موثر است.

به اعتقاد و باور کارشناسان؛ تنها مسیر گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی؛ مکانیزه کردن و استفاده از ادوات، ماشین‌آلات و فناوری در مراحل مختلف کشت، داشت و برداشت است.

فعالان عرصه فناوری و نوآوری؛ مکانیزاسیون را یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های موثر و مفید در زمینه کشاورزی می‌دانند. این کار می تواند به ایجاد کشاورزی پایدار در کشور و تامین امنیت غذایی کمک کند.

با توجه به اهمیت استراتژیک و راهبردی صنعت گیاهان دارویی در رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت نظام درمانی و دارویی کشور می توان از همین رهگذر؛ به تعریف سیاست‌های مدیریتی برای توسعه صنعت گیاهان دارویی اقدام کرد و با استفاده از ادوات و ماشین‌آلات پیشرفته و مبتنی بر فناوری‌های توسعه یافته به رونق صنعت گیاهان دارویی رسید.

هدفی که در ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دیگر نهادهای اثرگذار در تولید گیاهان دارویی و طب سنتی دنبال می شود و توسعه مکانیزاسیون یکی از مهمترین راهبردهایی است که مدنظر قرار گرفته است.

بر همین اساس بیش از ۴۰ طرح مکانیزاسیون گیاهان دارویی و آغاز احداث ۳ پالایشگاه بزرگ فرآوری گیاهان دارویی در کشور مورد حمایت ستاد قرار گرفته و گزارش‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر؛ سطح زیر کشت گیاهان دارویی و اسانس‌دار؛ رشد قابل توجهی کرده است.

کارشناسان بر این باورند که افزایش کیفیت محصول، صرفه جویی اقتصادی، کاهش چشمگیر هزینه تولید، برداشت به صورت بهداشتی و کاهش هدر رفت محصولات از جمله مزایای کاشت و برداشت مکانیزه در صنعت کشاورزی و گیاهان دارویی است.