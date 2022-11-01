تغییر نام شهرک اکباتان بر عهده شورای شهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی، در حاشیه یکصد و دومین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر نام شهرک اکباتان به نام شهید آرمان علی وردی گفت: پس از شهادت شهید آرمان علی وردی احساسات مردم برانگیخته شد و چند هزار تماس با اعضای کمیسیون تعیین نام و کمیسیون فرهنگی شورای شهر برقرار شد و عمده مطالبات مردم تغییر نام شهرک اکباتان به شهرک آرمان بود.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شورای شهر نمی‌تواند ورودی به تغییر نام شهرک‌ها داشته باشد گفت: شهرک هیأت امنا دارد و بر اساس قانون، شورای شهر تنها می‌تواند اقدام به تغییر نام معابر، میادین، بوستان‌ها و تاسیساتی که تحت پوشش مدیریت شهری است، کند.

نادعلی تصریح کرد: وظیفه داریم تا برای پاسخگویی به حجم احساسات مردمی در حداقل زمان ممکن معبری مناسب در محل شهادت یا محل زندگی شهید آرمان علی وردی به نام این شهید نامگذاری کنیم.

وی گفت: روز شنبه جلسه فوق‌العاده کمیسیون نامگذاری برگزار می‌شود تا بتوانیم برای جلسه علنی روز یکشنبه تغییر نام را پیشنهاد دهیم.