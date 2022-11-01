افزایش قیمت نفت با افت دلار

به گزارش خبرنگار مهر افت ارزش دلار آمریکا و جبران نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های مربوط به بیماری کرونا در چین و تأثیر آن بر کاهش تقاضای سوخت در دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان سبب شد قیمت‌های نفت روز سه‌شنبه (دهم آبان‌ماه) افزایش یابد.

بهای معامله‌های نفت‌خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژانویه روز سه‌شنبه ساعت ۷ و ۱۸ دقیقه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۵۳ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش به ۹۴ دلار و ۳۴ سنت به ازای هر بشکه رسید. قراردادهای ماه دسامبر روز دوشنبه (نهم آبان‌ماه) با کاهش یک درصدی با قیمت ۹۴ دلار و ۸۳ سنت به ازای هر بشکه به پایان رسید.

نفت‌خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز روز سه‌شنبه با یک دلار و ۳۸ سنت معادل ۱.۶ درصد افزایش با قیمت ۸۷ دلار و ۹۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد. قیمت نفت آمریکا در معامله‌های روز دوشنبه ۱.۶ درصد کاهش یافته بود.

پس از آنکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) اعلام کردند تولید خود را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش خواهند داد، شاخص برنت دریای شمال و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هر دو ماه اکتبر را با افزایش قیمت به پایان رساندند و نخستین رشد ماهانه را از ماه مه تاکنون ثبت کردند.

تینا تنگ، تحلیلگر شرکت خدمات مالی سی‌ام‌سی مارکتس گفت: کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس و داده‌های مربوط به صادرات بی‌سابقه نفت ایالات متحده نیز در واقع از قیمت‌های نفت حمایت می‌کند.

اوپک روز دوشنبه پیش‌بینی خود را درباره تقاضای نفت جهان در میان‌مدت و بلندمدت افزایش داد و اعلام کرد با وجود دوره گذار به منابع انرژی تجدیدپذیر، برای تأمین این مقدار تقاضا به ۱۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های مربوط به بیماری کرونا در چین سبب تعطیلی موقت تفرجگاه دیزنی در شانگهای در روز دوشنبه شد و نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای سوخت را در بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان هم‌زمان با سیاست‌های این کشور برای مقابله با کرونا افزایش داد.