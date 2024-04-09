قیمت نفت به بالای ۹۰ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاهش امید به نتیجه مذاکرات بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس در غزه همزمان با نگرانی از تداوم درگیری‌ها و احتمال اختلال در منطقه مهم تولیدکننده نفت یعنی خاورمیانه سبب شد قیمت‌های نفت روز سه‌شنبه (۲۱ فروردین‌ماه) افزایش یابد.

بهای معامله‌های آتی نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سه‌شنبه تا ساعت ۶ و ۱۰ دقیقه به وقت گرینویچ با ۱۴ سنت افزایش به ۹۰ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز روز سه‌شنبه با ۱۰ سنت افزایش با قیمت ۸۶ دلار و ۵۳ سنت برای هر بشکه معامله شد.

دور جدید مذاکرات آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی در قاهره روز دوشنبه (۲۰ فروردین‌ماه) پایان یافت و احتمال کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیکی سبب شد قیمت نفت خام برنت برای نخستین بار در پنج روز معاملاتی کاهش یابد. نفت خام آمریکا نیز برای نخستین بار در هفت روز معاملاتی با افت قیمت همراه شد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، در یادداشتی نوشت: این پایان امیدها به احتمال کاهش تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه است که روز گذشته بازار را برای مدت کوتاهی فراگرفته بود.

به گفته تحلیلگران مؤسسه ای‌ان‌زد، عوامل بنیادین گسترده‌تری نیز سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. داده‌های روز دوشنبه نشان داد تقاضای سوخت هند در سال مالی ۲۰۲۴ به‌دلیل افزایش مصرف بنزین و سوخت جت به بالاترین سطح خود رسیده است، همچنین انتظار می‌رود بهبود فعالیت‌های تولیدی چین که هفته گذشته اعلام شد، تقاضای سوخت را افزایش دهد.

در قاره آمریکا، شرکت دولتی نفت پمکس مکزیک اعلام کرد صادرات نفت خام خود را ۳۳۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد تا بتواند عرضه بیشتری به پالایشگاه‌های داخلی داشته باشد. این شرکت همچنین افزود عرضه کنونی به مشتریان آمریکایی، اروپایی و آسیایی را یک‌سوم کاهش خواهد داد.