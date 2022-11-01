سرپرست معاونت حقوقی ساترا منصوب شد/ اعلام ۲ حکم دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت ‌و تصویر فراگیر (ساترا)، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر (ساترا) در احکامی جداگانه، «سرپرست معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی»، «معاون امور کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی» و «مشاور» ساترا را منصوب کرد.

سعید مقیسه با صدور احکامی جداگانه، مجتبی ایزدی را به عنوان «مشاور»، حامد معینی را به عنوان «سرپرست معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی» و محمدصادق افراسیابی را به عنوان «معاون امور کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی» ساترا منصوب کرد.

معینی سوابقی چون مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل سازمان صدا و سیما، عضو شورای طرح‌ها و لوایح سازمان صدا و سیما، عضو هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کمیته دایم کپی‌رایت و حقوق مرتبط (SCCR) سازمان جهانی مالکیت فکری، (WIPO)، مشاور معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری و ... را در کارنامه کاری خود دارد.

سرپرستی مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما، مشاور معاون صدا و مدیر شبکه رادیویی قرآن (رادیوهای تلاوت - ترتیل و قرآن)، مدیرکل طراحی ساختار و تشکیلات سازمان صدا و سیما، مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان صدا و سیما، قایم مقام شبکه قرآن و معارف سیما و مدیر پخش شبکه قرآن و معارف سیما از جمله سوابق مجتبی ایزدی است.

همچنین در کارنامه فعالیت کاری محمدصادق افراسیابی که پیش از این سرپرستی معاونت امور کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا را بر عهده داشت، سوابقی چون معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیات مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مدیر گروه علمی تخصصی روابط عمومی دانشکده خبر، مسئول ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ثبت شده است.