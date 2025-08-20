  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

سرپرست معاونت رسانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شد

سرپرست معاونت رسانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شد

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با صدور حکمی سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با صدور حکمی محمد احسان خرامید را به عنوان سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی این سازمان منصوب کرد.

خرامید دانش‌آموخته دکتری مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای است.

وی پیش از این مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور راهبردی معاون فضای مجازی صدا و سیما، مشاور رسانه‌ای مؤسسه تبیان، مدیر کل رسانه‌های اجتماعی معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، مدیر تولید و تأمین محتوای اداره کل فضای مجازی استان‌ها، معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز البرز و معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز کیش بوده است.

پیش از این علی قنبری این سمت را در اختیار داشت.

کد خبر 6566096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها