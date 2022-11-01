به گزارش خبرنگار مهر، حسین مولایی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه حفاظت از منابع آب شهرستان گرمی با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در منطقه و کاهش حجم آب دریاچه «گیلارلو» اظهار کرد: بسترهای انتقال آب خام به «دریاچه گیلارلو» با هدف افزایش حجم آب توسعه و تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح‌ها و برنامه‌های مختلف در راستای تقویت و افزایش حجم آب دریاچه گیلارلو پیش‌بینی شده است، گفت: در تلاش هستیم از این منابع عظیم آب به عنوان ظرفیتی مطمئن و پایدار برای توسعه همه جانبه شهرستان بهره‌برداری شود.

فرماندار شهرستان گرمی بیان کرد: بازسازی کانال آب آور سد گیلارلو در قالب لایروبی و پوشش ژئوممبران با مشارکت بنیاد علوی یکی از اقدامات در راستای آبگیری و ذخیره‌سازی آب در پشت سد گیلارلو به طول ۱۵۰۰ متر بود که امسال نیز اعتبار ویژه‌ای برای ادامه عملیات بازسازی کانال در نظر گرفته شده است.

مولایی با بیان اینکه امسال منابع آبی این سد با مشارکت خود مردم مدیریت می‌شود، افزود: رهاسازی آب در سال زراعی جدید برای اراضی پایین دست متوقف می‌شود تا خود کشاورزان برای داشتن آب پایدار از این منبع جهت استفاده مطلوب از آب ذخیره شده در سال‌های آتی امورات را در دست گیرند.

وی بیان کرد: امیدواریم با شروع فصل پاییز و افزایش آب رودخانه‌ها و همچنین افزایش دبی رودخانه‌ها براثر بارش‌ها و همچنین به ثمر نشستن طرح‌های پیش‌بینی شده با هدف تقویت و افزایش حجم آب دریاچه مبنی بر تامین و عرضه آب مطمئن و رهاسازی مجدد آب به اراضی پایین دست شاهد تحول شگرفی در توسعه و تولید در منطقه باشیم.