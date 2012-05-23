ماهیان تلف شده دریاچه "گیلارلو" گرمی پرورشی نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، میر آرمان واعظی عصر چهار شنبه در بازدید از این دریاچه با بیان اینکه اخبار منتشره در تلف شدن هزاران قطعه ماهی پرورشی در این دریاچه نادرست است، عنوان کرد: ماهیان تلف شده از نوع کاراس جزو کپور ماهیان هستند و هیچ فایده ای برای این دریاچه ندارند.

به گفته وی این ماهیان توسط مردم به این دریاچه رها سازی شده اند و از آنجا که میزان تولید مثل در این نوع ماهیان زیاد است خودبخود تکثیر شده و این دریاچه را آلوده کرده اند.

این مسئول دلیل تلف شدن این ماهیان را نوعی ویروس که در بین کپور ماهیان شایع است، دانست و افزود: از سوی اداره کل دامپزشکی از این دریاچه نمونه برداری و برای بررسی به آزمایشگاهها ارسال شده و دلیل اصلی تلف شدن این ماهیان بزودی مشخص خواهد شد.

واعظی از پاکسازی کامل این دریاچه در چند روز آینده خبر داد و عنوان کرد: ماهیان تلف شده در حال جمع آوری بوده و آب دریاچه ضد عفونی خواهد شد.

وی اعلام کرد: حتی یک عدد نیز از ماهیان پرورشی در این دریاچه تلف نشده و در زمان برداشت صدها تن ماهی از این استخر برداشت می شود.

گفتنی است دو هفته قبل هزاران قطعه ماهی در دریاچه گیلالو گرمی به دلایل نامشخص تلف شدند و منطقه را با بحران زیست محیطی مواجه کرده است.





